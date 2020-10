Høyre må erkjenne at de skaper mer ulikhet

Ulikheten er et problem i Norge, og politikken som føres forsterker problemet.

Ulikheten i formue i Norge er blant de største i Europa, skriver David C. Vogt. Foto: Privat

David C. Vogt Filosof

Jeg har i BT etterlyst en mer forskningsbasert og mindre ideologisk tilnærming til skattepolitikken fra Høyre. Lørdag fikk jeg svar av stortingsrepresentant Tom-Christer Nilsen.

Høyre vil skape flere jobber, skriver Nilsen, og «et av de viktige tiltakene er å redusere skatten på arbeidende kapital». Nilsen skriver dette, uten forbehold, knappe fem dager etter at regjeringen mottok en forskningsrapport, som de selv hadde bestilt, og som sier det motsatte: Reduksjon i formuesskatten gir ikke flere arbeidsplasser.

Ifølge Nilsen sier OECD «klart nei» til formuesskatt. Det stemmer heller ikke. OECD sier at skatt på kapitalinntekter ikke er tilstrekkelig til å redusere ulikhet, og at man derfor må supplere med «en form for formuesskatt». At OECD åpner for at arveavgift kan utgjøre en slik form for formuesskatt, er neppe et argument som Høyre burde bruke, all den tid de avskaffet arveavgiften i 2013.

Da VG i 2014 gjorde en undersøkelse blant de 25 høyest rangerte økonomiprofessorene i Norge, var dommen «slakt av Erna og Siv». Kun to av 25 støttet fjerning av arveavgiften ut fra økonomifaglige hensyn; kun tre av 25 støttet fjerning av formuesskatten.

Til slutt går Nilsen langt i å avfeie hele problemstillingen som overdrevet: «Norge et av landene med minst slike ulikheter, selv om en legger siste, litt kuriøse SSB-rapport til grunn».

Hva som gjør SSB-rapporten kuriøs for Nielsen, vet jeg ikke, foruten at den motsier Nilsens påstand. Faktum er at Norge har liten ulikhet i inntekt sammenliknet med andre land, men at ulikheten i formue er blant de største i Europa. Norge, som har en Gini-koeffisient for formue på 0,80, har større ulikhet i formue enn Frankrike (0,70), Tyskland (0,79) og UK (0,73).

En kunnskapsbasert tilnærming til ulikhetsdebatten må starte med å erkjenne at ulikheten er et problem i Norge, og at politikken som i dag føres forsterker problemet.