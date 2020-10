Hva gjør vi om Donald Trump gjenvelges?

En Trump-seier vil bidra til at enda flere mexicanere skyves mot den amerikanske grensen.

Donald Trump holder på å reise en mur av mistro mellom seg og verden, skriver Andrew P. Kroglund. Bildet ble tatt på et valgkampmøte i Florida mandag 12. oktober. Foto: Evan Vucci / AP

Andrew P. Kroglund Skribent og forfatter

Blir Donald Trump gjenvalgt som amerikansk president, vil muren mot Mexico ferdigstilles. Hundretusener av mexicanere og mellomamerikanere vil stange hodet mot betongen i årene som kommer. Og USAs festningsretorikk vil sette seg helt fast og bidra til en mer segregert verden.

I boken «Tropic of Chaos. Climate Change and the New Geography of Violence» skriver førsteamanuensis Christian Parenti om økende tørke i Mexico.

Han hevder at for hver tiende prosent nedgang i avlinger, vil to prosent flere mexicanere dra til USA.

Forfatter Andrew P. Kroglund har skrevet om hvordan klimaet former oss, forandrer samfunnet og forvandler fremtiden. Foto: Privat

Noen beregninger hevder at ti prosent av alle mexicanere mellom 15 og 65 år vil forsøke å dra nordover på grunn av klima- og miljøendringer. Og paradokset er at blir Trump gjenvalgt, forlater USA straks Paris-avtalen, verdens største klimaoverenskomst.

Det betyr at det offentlige USA ikke vil bidra i en felles, global dugnad for å gjøre noe med klimaendringene. Da bidrar Trump indirekte til å skyve flere mexicanere mot den amerikanske grensen. Og dermed bekreftes myten om at USAs grenser oversvømmes.

Donald Trump er ikke den første «murmesteren». Men han er den første som ser ut til å ha maktmidler nok til å iverksette den gamle ideen. Og som vi har sett hele det siste året, bejubles han av ulike våpenentusiaster og ekstreme høyremiljøer.

Muren mellom Mexico og USA er blitt symbolet på Donald Trumps presidenttid. Foto: Lucy Nicholson / Reuters

Noen av de mest ekstreme har i flere år snakket om at amerikanere må være villige til å drepe og gjøre seg klare til en borgerkrig mot de såkalte «hispanics», amerikanere med spansk blod i årene.

Under den amerikanske valgkampen i 2008 ble Samuel Wurzelbacher fra Ohio nasjonal kjendis etter en samtale med kandidat Barack Obama. Han ble siden kjent under navnet «Joe the Plumber», og blir ofte dratt frem som et eksempel på middelklasse-Amerika. Under en lokal valgkamp i 2012 var Wurzelbacher igjen i nyhetene, men denne gangen for i et intervju å ha sagt at han ønsket et grensegjerde og ville dra til Mexico for å skyte.

Hva skjer med USA, det en gang så radikale og frie landet, vår viktige allierte? I rystende rapporter fra perioden rundt og etter valget av Trump i 2016, har vi fått et innblikk i både fremmedfrykt og hvit maktideologi, men også i et økende fattig-USA.

I samband med statsminister Erna Solbergs besøk i Det hvite hus i januar 2018 klarte til og med Trump å lire av seg at han var lei av immigrasjon fra såkalte «shithole countries». Skulle han ha flere immigranter, ønsket han seg nordmenn.

President Trump erklærte så sent som i februar 2019 at grensesituasjonen var en nasjonal krise, og at «USA blir invadert». I flere uker holdt han tilbake føderale midler og deler av offentlig sektor ble nedstengt. Vinner Trump valget nå, er det ikke sikkert han gir seg så lett.

Statsminister Erna Solberg besøkte Trump i Det hvite hus i januar 2018. Kan vi være alliert med et murbyggende, rasistisk og klimafornektende USA? spør Andrew P. Kroglund. Foto: Stein J. Bjørge

Hatprat på sosiale medier vil bare tilta når Trumps historie er at situasjonen er akutt. Når amerikanere allerede nå har problemer med å kompromisse på immigrasjonsfeltet, hva kan de ikke da forvente seg av utfordringer i en klimastresset fremtid, når enda flere står ved grensen og «banker på», om vi skal tro akademikere som Parenti? Det samme spørsmålet spurte tidligere CIA-sjef, James Woolsey i en rapport allerede i 2007.

Trump har uttalt at han ønsker å kjøpe Grønland. Det kan vi selvsagt le av. Men jeg tror at han kommer til å forfølge den tanken om han blir valgt på nytt. Ideen om å vinne over Kina på alle områder vil farge en eventuelt ny Trump-æra.

USA holder på å reise en mur av mistro mellom seg og verden. Et spørsmål vi alle må stille oss etter den 3. november, blir derfor dette: Hva gjør Norge om Donald Trump gjenvelges? Har vi en plan B? Kan vi være alliert med et murbyggende, rasistisk og klimafornektende USA?