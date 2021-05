Kjære veteraner, Vestland trenger dere!

Vi bør være mer nysgjerrige på veteranenes kompetanse.

I Vestland fylke er det over 4500 veteraner som hedres på frigjørings- og veterandagen 8. mai. Foto: Terje Pedersen / NTB (illustrasjonsfoto)

Natalia Golis Fylkesvaraordfører, Vestland (MDG)

Marit Warncke Administrerende direktør, Bergen Næringsråd

Gratulerer med dagen! I dag markerer vi fred og frihet, og samtidig hedrer vi våre veteraner og deres nærmeste. Vi viser vår takknemlighet til dere som har gjort eller gjør en innsats på vegne av oss alle, både her i Norge og utenriks.

Samtidig som vi i dag hedrer dere for oppdragene som er gjennomført, så ønsker vi å være tydelige på at vi ser dere også alle andre dager i året. Vi som representanter for det offentlige og det private næringsliv vil gjerne si noe til dere på denne viktige dagen. Tusen takk! Og vi vil føye til, vi trenger dere i morgen også.

Over 120.000 norske kvinner og menn har tjenestegjort i internasjonale operasjoner i over 40 land, i Vestland fylke er det over 4500 veteraner i dag. Nordmenn deltar i operasjoner for vår felles sikkerhet og trygghet i Afghanistan, Midtøsten, Mali, Sør-Sudan, Litauen og i farvannene i Middelhavet. Operasjonene er mangfoldige, spennende og krevende, men og tidvis med risiko for eget liv og helse.

Natalia A. Golis er fylkesvaraordfører (MDG), Vestland fylkeskommune Foto: Paul Johannessen

Dere som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner, kommer tilbake med unike erfaringer og kritisk viktig kompetanse innen områder som ledelse, beredskaps- og krisehåndtering, logistikk og kulturforståelse.

Evnen til å jobbe effektivt og målrettet med begrensede ressurser er gull verdt for bedrifter og organisasjoner i hele samfunnet vårt. Våre veteraner tar med seg disse opplevelsene og erfaringene hjem og bidrar i de fleste tilfeller til robusthet og evne til å løse de mest kompliserte oppgaver, også i jobber utenfor Forsvaret. Det er kompetanse vi trenger i det videre arbeidet med å bygge landet.

Marit Warncke er administrerende direktør i Bergen Næringsråd. Foto: Privat

Forskning viser tydelig at de fleste greier seg bra etter tjenesten, bedre enn gjennomsnittet i resten av befolkningen i samme alder. Noen opplever en barriere i samfunnets holdninger og mytene om at veteraner ofte har særskilte behov eller er av en viss stereotype.

Det er riktig at noen veteraner sliter med tøffe opplevelser i etterkant av hjemkomst, og det er viktig at vi tar godt vare på de på en skikkelig måte og gir den hjelpen de trenger og som vi som samfunn er forpliktet til. Samtidig er det viktig å snakke mer om hvordan erfaringene og kunnskapen har styrket våre soldater og befalingsmenn- og kvinner når de vender tilbake til et sivilt arbeidsliv.

Både vi i det private og det offentlige trenger mer kunnskap om veteranenes kompetanse, og alle kommuner bør enten hver for seg, eller i samarbeid, utarbeide gode planer for å nettopp kunne fange opp mulighetene for å ta denne kunnskapen i bruk.

Forsvarets utdanninger, arbeidsplasser og ikke minst utenlandsoperasjoner er ofte i et språk vi sivile ikke forstår, med et bakteppe mange ikke kan sette seg inn i. La oss sammen være mer nysgjerrige og åpen for all den kompetansen de har opparbeidet seg, innsikt sivilsamfunnet har bruk for. Fremtidig utvikling av samfunnet krever «alle på dekk».

Så la oss alle gjøre Forsvarets eget uttrykk til vårt. La oss verdsette og ta i bruk «Det tause gullet» som våre veteraner representerer.

Kjære veteraner, i dag takker vi dere for innsatsen, og vi trenger dere med på laget videre.