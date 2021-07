Ikkje svekk sommarskuletilbodet

Gjennom sommarskulen har elevar fått ein ekstra sjanse til å få eit fullstendig vitnemål. Den mogelegheita blir no borte.

Frå neste år av kan ikkje sommarskulen lenger tilby eksamen til dei som ønskjer det. Foto: HSSstudio / Shutterstock / NTB

Rebecca Storevik Lærar, Bergen

I år fylte sommarskulen i Bergen 15 år. I løpet av desse åra har nesten 1500 elevar vore gjennom dørene. Dei har blitt møtt av frivillige frå Raude Krossen og lærarar frå Vestland fylkeskommune som brukar dei første to vekene av sommarferien på å jobbe med fag. Sjølv hadde eg min fjerde runde som norsklærar på sommarskulen i år.

På sommarskulen har vi matte for studiespesialisering og yrkesfag, og norsk for minoritetsspråklege med kort butid. Det er eit frivillig tilbod.

I norsk handlar det mykje om mengdetrening og kulturopplevingar. Å ikkje vere den einaste eleven som ikkje veit kva ord betyr, eller treng litt ekstra tid på lesinga, gjer at det blir rom for meistring for elevar som kanskje ikkje får så mange slike opplevingar i skulekvardagen. Mengdetreninga legg opp til gode vanar dei kan ta med seg vidare, og fornya sjølvtillit.

Rebecca Storevik har fire års erfaring som norsklærar på sommarskulen. Foto: Privat

Matteelevane får hjelp med å tette hol som skal gjere vegen fram litt lettare. For nokre elevar i yrkesfagleg utdanning endar desse to vekene i ein eksamen i matte. Dette gjeld elevar som allereie har stryke i faget. Gjennom sommarskulen har dei fått ein ekstra sjanse til å bestå og få eit fullstendig vitnemål mens dei framleis har faget friskt i minne.

Avstanden mellom mai og november, når privatisteksamenane blir halde, kan vere veldig stor. Ein rekk gløyme mykje på dei månadane.

Derfor er det dumt at eksamen, som ein følgje av fagfornyinga, no blir sentralgitt. Dette betyr at sommarskulen frå neste år ikkje lenger kan tilby eksamen til dei som ønskjer det. Dette er ei mogelegheit vi har hatt fordi eksamen har vore lokalgitt. Sentralt gitte eksamenar kan berre haldast ved vanlege intervall for ordinær- og privatisteksamen.

Likevel, dei viktigaste delane av sommarskulen blir ikkje målt med ein eksamen til slutt. På to små veker får dei stadfesta at dei klarer. Dei får prøvd seg i eit nytt miljø, med nye fagpersonar og nye medelevar og får støytte frå frivillige frå leksehjelpa til Raude Krossen.

Dei knyt band til kvarandre og mange legg planar for sommaren med nyfunne vennar. Det er eit trygt sosialt fellesskap for sosialisering og læring. For elevane er det stort å bli møtt av frivillige som brukar av fritida si for å hjelpe dei å bli flinkare til noko dei synest er vanskeleg. For dei frivillige er det like stort å sjå elevar som aktivt går i møte med noko dei synest er vanskeleg. Og som lærarar ser vi med beundring på begge gruppene.

Trass i at sommarskulen byr på desse positive opplevingane, hindrar fråfall og bygger ny motivasjon hos elevar som treng det, veit vi ikkje frå år til år om vi får fortsetje. Det er sjølvsagt det økonomiske, men no òg korleis vi skal løyse det at eksamensgruppa ikkje kan få eksamen.

Hurra for sommarskuleelevane, lærarane, dei frivillige og alle andre som bidreg til at dette tilbodet får fortsetje! Måtte sommarskulen få nye 15 år med eldsjeler, læring og meistring – for det har verdi som ikkje kan målast i pengar!