Alle tiders Bergen? Ikke for vordende mor eller far.

Det er underlig at man ikke kan ta i bruk de hjelpemidlene som faktisk finnes for å bedre fødetilbudet.

Med en hurtigtest burde det være mulig for far å bli med på hele fødselen, også under pandemien, mener innsenderen. Illustrasjonsfoto: Shutterstock / NTB

Trine Dahl Bergen

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Å lese om smitteverntiltakene ved Kvinneklinikken i BT mandag 15. mars var som å bli tatt tilbake til en svunnen tid.

Selvsagt forstår vi at sykehusdrift i en pandemi er krevende. Men at det ikke skal være mulig å ta i bruk de hjelpemidlene som faktisk finnes ett år ut i pandemien, fremstår som underlig og meningsløst.

I det som er en av livets mest krevende – og givende – situasjoner, må kvinner som skal føde belage seg på å tilbringe deler av tiden på egen hånd, mens den vordende pappa risikerer å måtte drive rundt på parkeringsplassen inntil de forjettede ord «aktiv fødsel» er en realitet. Straks barnet er vel ute, starter nedtellingen til det er tid å forlate mor og barn igjen.

Hvis det er økonomiske ressurser det handler om, kan vi i verste fall starte en Vipps-kampanje blant byens innbyggere, skriver Trine Dahl. Foto: Jan M. Lillebø (arkiv)

KK begrunner situasjonen med at smittetrykket i byen er økende, men dagens regler har så vidt jeg forstår vært praktisert lenge, altså både med lave og høyere smittetall. I tillegg nevnes merarbeid med få ressurser. Ressursspørsmålet er selvsagt relevant, men er det uløselig?

Kan man tenke seg at det finnes muligheter for å finne personer som kan utføre hurtigtest på den vordende pappa, som i alle tilfeller sannsynligvis befinner seg i samme smittemodus som den vordende mamma?

Fyllingsdalen videregående skole er nå del av et pilotprosjekt der elevene hurtigtester seg selv. Kan dette prosjektet utvides til også å omfatte KK?

Hvis det er økonomiske ressurser det er snakk om, kan vi kanskje appellere til byens myndigheter om å kikke en ekstra gang i pengesekken. I verste fall får vi starte en Vipps-kampanje blant byens innbyggere. Bergensere er ålreite folk som stiller opp når det trengs.

Det er på høy tid å sikre at Bergen er en alle tiders by å bo i også for dem som oppfyller Ernas ønsker og sørger for at stadig nye bergensere ser dagens lys.