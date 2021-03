Lekker og morsom reklame

Seksualisering er ikke nødvendigvis kvinneundertrykkende.

«Reklamekampanjen fremstår lekker, morsom og velinformert, noe dens feministiske kritikere ikke gjør», skriver Dag Dramer. Skjermdump: Dirty Vegan

Dag August Schmedling Dramer Filosof (sexosof)

«Det er uutholdelig», skriver Souikana Legdani og Petter Hiis Bergh, «å se kommersiell bildebruk som åpent seksualiserer og objektiverer kvinner i vår egen by» i BT 13. mars.

De skriver dette som et svar på det de mener er en uhørt reklamekampanje for den nye kjeden «Dirty Vegan», som åpnet i Nøstegaten Bergen desember 2021 og hvis konsept – dyrefrie fast food burgere – markedsføres for et «ungt, hipt og urbant klientell». De ønsker Dirty Vegan som sådan velkommen, men ikke markedsføringen, som de vil ha seg frabedt.

Legdani og Bergh viser til hvordan reklamekampanjen til Dirty Vegan spiller på den såkalte «vintage porn chic»-estetikken, i det et rosa bilde av grafisk design og stilisert motiv, viser en ung kvinne som lener seg mot burgeren, i det som blir åpenbart for publikum, er en simulering av oralsex. «Dirty consciensce, clean food» er da slagordet til den nyetablerte burgerkjeden.

«Selvfølgelig er illustrasjonene seksuelle, men det er det som gjør dem forførende», skriver Dag Dramer. Skjermdump: Dirty Vegan

Premisset til kritikerne er at denne skamløse henvisningen til oralsex objektiverer og seksualiserer kvinner. Det er derimot Legdani og Bergh som burde skamme seg over en så simplistisk og obskøn forståelse av hvordan sex og seksualitet representeres gjennom kunst.

De ser ut til å anta, uten å være klar over det, at unge mennesker (les: unge kvinner) verken liker (oral) sex eller har ironisk teft eller estetisk sans. De ser også ut til å forflate «seksualisering» og «objektivering» og er da farlig nær å anta at enhver form for seksualisering (i kunst, visuell kultur osv.) er ensbetydende med kvinneundertrykkelse.

I stedet for å frigjøre unge kvinner fra patriarkatets objektiverende åk, løper de sistnevntes ærend ved å anta at unge kvinner ikke er smarte nok til å skjønne ironien i reklamen, for dermed nettopp spise en burger med full, sansbar nytelse uten skam.

Dag Dramer mener kritikerne ser ut til å anta at unge kvinner verken liker sex, har ironisk teft eller estetisk sans. Foto: Privat

Reklamekampanjen fremstår lekker, morsom og velinformert, noe dens feministiske kritikere ikke gjør. Hvis de virkelig vil bedrive sunn feminisme, kunne de valgt andre, langt verre representasjoner av kvinner å fokusere på, i stedet for å maskere sin misbilligelse for sex, ungdom og kunst bak et anakronistisk viktoriansk slør av uberettiget skam.

I tillegg utviser kjeden – Dirty Vegan – selv voldsom uærlighet når de i et tilsvar på kritikken tilbakeviser påstanden om at «vi seksualiserer kvinner for å selge burgere». Videre skriver de: «Vi har på vår nettside to illustrasjoner av en person som spiser en burger, som ikke er ment å være seksuelle.»

Dette er så latterlig at en får morgenkaffen i halsen. Selvfølgelig er illustrasjonene seksuelle, men det er det som gjør dem forførende. Forførende, uten nødvendigvis å være objektiverende. Dette grunnleggende premisset forstår verken kritikerne, kjeden eller de fleste feminister.