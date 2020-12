Send bilene under jorden

Når jeg ferdes i nye boligfelt i bergensområdet, er det en ting som slår meg: Det aller meste av den asfalterte overflaten er forbeholdt bilen. Parkeringsløsningene er carports og biloppstillingsplasser. For å kunne kjøre til disse, er det i tillegg et nettverk av innkjøringsveier i stedet for gangveier og lekeplasser – som det burde ha vært.

Resultatet er daglige nestenulykker med syklende og lekende barn.

Det kan ikke være noen annen grunn til dette enn at overflateparkering er mye billigere enn garasjeanlegg, og utbyggere dermed får mer penger pr. solgte bolig.

Private utbyggeres perspektiv begrenser seg til bunnlinjen: Det gjelder å presse sammen flest mulig boliger på minst mulig areal, og bruke billigste parkeringsløsning. Og selge til høyest mulig pris gjennom glansbildeaktige presentasjoner, med selektive 3D-illustrasjoner som ikke alltid treffer helt rett i forhold til hvordan boligfeltene fremstår når de en gang blir ferdigstilt.

Nye boliger mangler ofte store hager for barn å leke i. Innsenderen vil gjøre byens mange småveier til gatetun, der bilen har vikeplikt og må kjøre i gangfart. Skottegaten ble opprustet til gatetun i 2014. Foto: Rune Nielsen (arkiv)

I de nybyggerfeltene der det faktisk er garasjer, må man gjerne snirkle seg gjennom andre utbyggerfelt for å kjøre inn i garasjen. Dette skjer når kommunen selger unna tomter som et lappeteppe til ulike utbyggere – uten noen form for helhetlige krav.

Store garasjeanlegg som omfatter flere ulike boligfelt og dermed eliminerer gjennomgangstrafikk i barnas nærmiljø, burde være et krav.

Barn har ingen stemme på Facebook, de tas heller ikke med på råd i byutviklingsmøter eller når utbyggere legger planer. Men de har behov for å leke og utfolde seg i nærområdet. I et presset nyboligmarked, der hus ikke lenger har store hager, blir barnas uteområder altså carports, biloppstillingsplasser og trafikkerte innkjøringsveier.

Mesteparten av asfalten i Bergen er forbeholdt bilen. Den burde heller være for barn og myke trafikanter, mener innsenderen. Her fra Nyborg i Åsane. Foto: Jan M. Lillebø (arkiv)

Det meste av tiden kjøres det ikke på disse veistubbene, men de er likevel fullt og helt beslaglagt av bilen. Et barn som sykler må alltid være på vakt i tilfelle en bil kan komme. Hadde dette i stedet vært bilfritt område, ville asfalten vært «brukt» kontinuerlig av myke trafikanter.

Hva gjør man? Det tragiske – i tillegg til at barn til enhver tid må basere all sin uteaktivitet på ikke å bli påkjørt – er at når særdeles verdifullt overflateareal først er kapret av bilen, er skaden skjedd til evig tid. Arealet er beslaglagt. Eller er det?

Jeg lurer på om mange av disse småveiene kan gjøres om til gatetun. Det er ingen fullgod erstatning for bilfrie områder, men noe av skaden kan rettes opp ved at maktforholdet blir motsatt: I gatetun er det bilen som har vikeplikt, og må kjøre i gangfart.

Barn må til enhver tid må basere sin uteaktivitet på ikke å bli påkjørt. Det må det gjøres noe med, mener innsenderen. Foto: NTB / Shutterstock

Hva sier dere til det, politikere? Er det vilje – i krone og øre – til å bevilge midler til å omgjøre innkjøringsveier til gatetun?

Rekkehusområder fra 70-80-tallet har en helt annen struktur med henhold til nettverk av gangveier og tilrettelegging for myke trafikanter.

Her er gjerne mange hundre meter lange underjordiske nettverk av garasjeanlegg, som gjør at overflaten er fullt og helt forbeholdt myke trafikanter. Det gir bedre oppvekstvilkår og en helt annen frihet for barna. Man må gå litt lengre fra egen bil til eget hus, men det er en liten pris å betale.

