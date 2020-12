Ordene var få, men det lå mye omtanke i dem

Vi trenger ikke klemme og si at vi elsker folk. Omtanke rekker lenge.

Vi bruker for mye tid på kliss, og for lite på reell omtanke, mener Elin Sebjørnsen. Foto: Privat

Elin Sebjørnsen Bergenser

Min far sendte ofte telegram hjem til jul. Det kunne stå: God jul. Stopp. Vær greie mot mor. Stopp. Hilsen far. Stopp.

Tilsvarende kunne det stå på postkort fra fjerne strøk og med uleselige poststempler. Til alle hjemme. Ligger til kai i ... Skal til Antwerpen. Vær greie mot mor. Hilsen far.

Ikke mye sentimentalitet der, altså.

I vår tid oversvømmes vi av folk som gråter på tv. De skriver jeg elsker deg alle steder, og poster hjerter og henger opp plakater med det samme. Det er kanskje fint, men spørs om vi ikke bruker for mye tid på kliss og for lite til å faktisk vise reell omtanke.

Det er rare dager for oss alle og sosiale medier får sånn sett en viktig rolle i det at vi kan kommunisere med hverandre. Men, hvem kan med hånden på hjertet si at de ikke har en eller flere de skulle ha besøkt, eller sendt et kort til – det har vi jo nesten sluttet helt med.

Kanskje det er akkurat denne julen vi skulle gitt den blomsten, eller stukket innom med en liten hilsen. Vi trenger ikke alltid å klemme, eller å gråte, eller si at vi elsker folk. Handlinger og omtanke rekker lenge.

Min far var nok mer bløthjertet enn det som kom til uttrykk i de korte telegrammene eller i postkortene. Han tilhørte en generasjon av hardbarkede sjømenn som var mer ute enn hjemme, og ofte tilbrakte julaftener i maskinrommene eller i lugarene sine. Noen savnet nok sine der hjemme. Nå kan alle ringe hjem når de vil, og det er bra.

Kanskje vi skal ringe litt flere også. I hvert fall akkurat i år.

God jul!