Laksen i Førde som Ap og Sp vil slakte

Ny vegbru vil sløye Noregs feitaste laks.

Laksen er ein 65 meter lang Land-Art-skulptur av kunstnaren Jørn Rønnau. Statens vegvesen meiner den no ligg i vegen for ein ny bru over Jølstra i Førde. Foto: Oskar Andersen / Statens vegvesen (faksimile frå forprosjekt Førdepakken)

Sigbjørn Løland Torpe Kunsthistoriestudent ved Universitet i Bergen.

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Laksen er ein Land-Art-skulptur som ligg på Festplassen i Førde i Sunnfjord. Denne 65 meter lange skulpturen, feitast i sitt slag i Noreg, eit kjent landemerke og byens identitet.

Denne steinlaks-skulpturen er det mange som har eit forhold til. Den var ferdigstilt i 1991 av skulptør Jørn Rønnau, med god help av lokal dugnadsinnsats. Det skjedde to år etter Miljøkunstveka i Førde i 1989, der fokuset var på kunst og tettstadforming.

Sigbjørn Løland Torpe ber politikarane i nye Sunnfjord kommune verne Laksen i Førde. Foto: Privat

Men knappe 30 år etter skulptur-oppføringa, same år som kommunesamanslåingane av fire kommunar til ein, sliper fleirtalspartia Sp og Ap i formannskapet i Sunnfjord kommune kniven for å ofre Laksen for Førdepakken sitt «høgalter», til ære og fordel for fylkesveg med bru over Jølstra.

Dei vel den løysinga for å favorisere Førde idrettslag sitt ønske om vern av ein nedsliten kunstgrasbane, kalla «Slottsplassen» (med referanse til storstadion-draumen til idrettslaget) ved Førdehuset.

I dette alternativet vil den nye brua kome i konflikt med halen på Laksen. Foto: Faksimile frå sakspapira

Å finne fotballbane til erstatning er ingen kunst. Verre er med kunstverket Laksen, som er ein stadspesifikk skulptur som ikkje lar seg rikke. For den er verna etter åndverkslova.

Ap og Sp føreslår å pakke inn steinlaksen for flytting, med urealistiske håp om særavtale for flytting av den «sløgde fisken» til ein anna stad. Men skulptøren seier nei. Og Sunnfjord kommune kan risikere å hamne i både juridiske og økonomiske utfordringar, som dei ikkje har oversikt over.

Mitt råd til kommunestyrepolitikarane som skal behandle saka: Sjå verdien av kunst og dugnadsånd.

Nei til lakseslakt. Det er ingen skam å snu!