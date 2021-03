Det skal være plass til alle typer mennesker i hele byen

Det er en dårlig løsning å samle folk med lav inntekt i egne deler av byen.

Det er ikke kommunen sin jobb å styre hva sosialhjelpsmottakere bruker pengene sine på, skriver sosialbyråd Lubna Boby Jaffery (Ap). Foto: Bård Bøe (arkiv)

Lubna Boby Jaffery Byråd for arbeid, sosial og bolig (Ap)

Bente Simonsen skriver i sitt innlegg 12. mars at vi ønsker å flytte fattige familier bort fra Slettebakken for å bedre miljøet i området. Det er ikke riktig.

BT har satt søkelyset på levekårene i Slettebakken. Det er bra, og jeg har svart at områdeutviklingen der skal komme alle til gode. Det betyr ikke at vi nødvendigvis skal flytte de kommunale boligene. Vi ønsker å skape en by med plass til alle mennesker i hele byen vår.

Byrådets ambisjon er at Bergen skal være en rettferdig og inkluderende by, hvor det er godt å bo for alle uavhengig av økonomi, sosial bakgrunn, funksjonsnivå og livssyn.

Bergen skal ikke være en by med tydelige forskjeller mellom de ulike bydelene.

Jeg tror ikke det er en god løsning å samle de med lav inntekt i egne deler av byen, slik Simonsen foreslår. Vi må heller sette inn de rette tiltakene slik at barn som vokser opp i familier med dårlig råd får de samme mulighetene for å leve gode liv.

Slettebakken er en av bydelene med høyest andel kommunale boliger. Foto: Tor Sponga (arkiv)

Gjennom budsjettenighet i bystyret har Bergen styrket sosialhjelpssatsene med 40 millioner kroner i 2020, og ytterligere 20 millioner i 2021. Simonsen påstår at vi har gitt med den ene hånden og tatt med den andre, ved å kutte tilleggsytelsene. Det er feil.

Det har vært politisk enighet mellom SV og byrådet om å fjerne de fleste av tilleggsytelsene. Grunnen er at vi mener at alle skal kunne bestemme selv hvordan en disponerer egen inntekt. Det skal også gjelde sosialhjelpsmottakere. Det er ikke kommunen sin jobb å styre hva du bruker pengene dine på.

Vi har likevel valgt å beholde fritidstilskuddet for barnefamilier. Det er på inntil 3000 kroner pr. år til barn fra første klasse og opp til 18 år, og sikrer at barn og unge har samme mulighet til å delta på fritidsaktiviteter som sine klassekamerater. I tillegg kommer barnetrygden fortsatt på toppen av sosialhjelp i Bergen, og barns inntekt holdes alltid utenfor.

Jeg deler imidlertid Simonsen sin bekymring for de økende forskjellene i samfunnet. Det har ikke blitt lettere å være barn eller ungdom å vokse opp i lavinntektsfamilier med en borgerlig regjering som har andre prioriteringer enn politikerne i Bergen.

Ulikhet et komplekst problem som vi ikke klarer å snu med enkeltvedtak i Bergen. Skal vi klare å snu utviklingen med økende forskjeller trenger vi en regjering som prioriterer annerledes.

Jeg ønsker et samfunn med plass til alle og der vi som har mest skal bære den tyngste bør.

Vi må sørge for at folk har en trygg jobb å gå til, og at velferdsstaten er der når man trenger den, helt uavhengig av lommebok og bosted.

Vi trenger en regjering som velger bort skatteletter til de rikeste til fordel for gode universelle ordninger som motvirker at sosiale forskjeller går i arv.

Heldigvis er det valg til høsten.