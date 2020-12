Kjære julenisse! I år er dette det viktigste.

Årets ønskeliste inneholder ikke harde eller myke pakker.

Foto: NTB / Shutterstock / illustrasjonsfoto

Lars Haukeland Forfatter og blogger

Jeg må tilstå at jeg aldri før har skrevet noe brev til deg, men nå syntes jeg at det var på tide! Jeg trodde på deg da jeg var liten, helt til det året da nissen spurte meg: «Har du vært snill i år, da?», hvorpå jeg nølende svarte «Jeg tror det!». Da nissen lo, gjenkjente jeg min kjære fars stemme, og det åpnet øynene mine.

Nå som vi lever i en drastisk forandret hverdag på grunn av koronapandemien, så håper jeg at du, kjære julenisse, fremdeles eksisterer. Jeg ser utallige filmer hver jul som viser at du kan oppfylle de fleste ønsker på magisk vis. Derfor har jeg sett det som nødvendig å forsøke å sende deg min ønskeliste denne julen.

Mitt første og viktigste ønske er at flyene vil fortsette å fly. Som du sikkert vet, kjære julenisse, så bor alle barna mine i Storbritannia. Norwegian har allerede avlyst den avgangen som skulle bringe min eldste datter hjem til jul, og hun måtte bestille nye billetter fra et annet flyselskap.

Vær så snill, kjære nisse, og sørg for at ikke flere fly blir avbestilt, slik at vi kan feire jul sammen. Uten barna våre blir det ikke særlig julestemning i år!

Foto: Gorm Kallestad / NTB / illustrasjonsfoto

Det andre ønsket jeg har, er at vi kan være flere enn fem personer i huset. Julen er en tid når familie og venner kommer sammen for å feire jul, og selv ti personer i huset er ikke nok for mange av oss. For mange kan julen være eneste gangen de får se enkelte familiemedlemmer, men korona kan ødelegge dette for oss.

Jeg ønsker også at en vaksine skal snart bli tilgjengelig for alle dem som er eldre eller har helseproblemer. De fleste av oss er godt utrustet til å motstå denne pandemien, men de som har problemer med helsen sin, trenger vaksinen nå. Håper du kan påskynde dette, kjære julenisse!

Til slutt ønsker jeg, kjære nisse, at du må sørge for at alle dem som gir av sin fritid og sin kjærlighet for å hjelpe andre som sliter i julen, må få en riktig god og velsignet jul. Men det får de sikkert!

Dersom du blir glad over å hjelpe andre, så finnes det mange muligheter til å gi glede både til andre og til deg selv.

Kjære julenisse, dette er ønskelisten min i år. Jeg har ikke behov for verken harde eller bløte pakker, bare familien og mine kjære rundt meg. Dersom jeg ikke er på listen din over barn som har vært slemme, så håper jeg at du på en magisk måte kan oppfylle disse ønskene.

Hilsen en som blir barn igjen hver eneste jul ...