Høyre – de bedrestiltes interesseparti

Formuesskatten har ingen påviselig effekt på jobbskaping. Snarere tvert imot.

Kutt i formuesskatten har ikke skapt en eneste, påviselig arbeidsplass, men har bare økt forskjellene på folk, skriver Eigil Knutsen, som sitter i finanskomiteen i Stortinget for Arbeiderpartiet. Foto: Vidar Ruud, NTB (arkiv)

Eigil Knutsen Stortingsrepresentant (Ap) i finanskomiteen

Arbeiderpartiet vil ha flere arbeidsplasser og mer rettferdig fordeling. Det viser vi også med vårt enkle skatteopplegg: lavere skatt på inntekter under 750.000 kroner, høyere på høye inntekter og store formuer, uendret skatt for bedriftene. Og ingen avgifter skal opp uten at andre avgifter eller inntektsskatten blir senket tilsvarende.

Åtte av ti vil betale mindre inntektsskatt med dette. Ni av ti pensjonister vil komme bedre ut. Vi gjør det i tillegg rimeligere å være pendler, fagorganisert, ha barn i barnehagen – eller bli syk: Vi sier nei til høyreregjeringens heving av egenandelstaket for helseutgifter.

Folk oppfatter dette som rettferdig, noe som åpenbart frustrerer Høyre. I BT 24. november gjentar to Høyre-politikere den feilaktige påstanden om at formuesskatten er skatt på «næringslivet»/ «bedriftene» /«jobbene».

Så la meg ta det med teskje:

Formuesskatten er en personskatt. Den har ingen påviselig effekt på jobbskaping, snarere tvert imot. 90 prosent av den blir betalt av de 10 prosent rikeste personene i Norge. Det er den eneste skatten som hindrer at de aller rikeste personene kan bli nullskattytere. Den er derfor viktig både for inntektene til fellesskapet og for tilliten til at skattesystemet er rettferdig.

Høyregjeringen har gitt milliardgaver til landets rikeste – konsentrert i Oslo vest og Bærum – ved å kutte i denne skatten. Det har ikke skapt en eneste, påviselig arbeidsplass. Det har bare økt forskjellene på folk, gitt stygge kutt for svake grupper, svekket sykehusøkonomien, kommuneøkonomien og musklene til å drive målrettet næringsutvikling i hele landet.

Landets rikeste i Oslo Vest og Bærum har nytt godt av kutt i formuesskatten, skriver Eigil Knutsen. Her fra Frogner i Oslo Vest. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Som det eneste partiet har Arbeiderpartiet lagt frem et helhetlig skatte- og avgiftsopplegg for hele neste stortingsperiode. Folk med vanlige og lave inntekter vil betale mindre i skatt. Det gjelder åtte av ti skattebetalere. De resterende med høyest inntekt vil betale mer.

Samme med formuesskatt: Vi øker bunnfradraget, slik at færre pensjonister og vanlige husholdninger betaler formuesskatt, samtidig som vi øker skatten for dem som har mest.

Det gir forutsigbarhet og rettferdig fordeling.

Høyre lar seg ikke affisere. Poenget er nemlig et annet: Rikfolk liker heller ikke å betale skatt, og det er dem Høyre er til for. Som historiker og Høyre-mann Francis Sejersted oppsummerte det: «Høyre har alltid fungert som et interesseparti for de bedrestilte i samfunnet».