Hold grensene stengt til pandemien er over!

Regjeringen har tatt mer hensyn til kapitalkreftene enn til behovet for å beskytte det norske folk.

Utbruddet av den sørafrikanske koronamutanten er blant annet knyttet til byggeplassen på Fantoft, der det er mange utenlandske arbeidere. Kim Straumsnes vil ha stopp i arbeidsinnvandringen til pandemien er over. Foto: Trygve Opheim (arkiv)

Kim Straumsnes Eidsvågneset

Som mange andre nordmenn har jeg lydig fulgt tiltakene som har blitt påført oss siden koronaen traff landet i mars 2020. Dette har vært en dugnad, og vi har alle forstått at vi må være med på å hindre at smitten brer seg i det norske samfunnet.

Men når vi hører at vi nå enda en gang må i lockdown på grunn av importsmitte, fordi regjeringen på tross av advarsler fra FHI har tillatt fri flyt av arbeidsinnvandring, merker jeg at det koker innvendig. Det føles blodig urettferdig at vi skal betale prisen for at regjeringen ga etter for press fra industrilobbyen i juni vedrørende lempelser på krav til karantene for arbeidsinnvandrere.

Hele næringer er lagt ned pga. restriksjonene, og hotell- og restaurantbransjen må ty til masseoppsigelser fordi bygg og anlegg har fått lov til importere utenlandsk arbeidskraft som har fått unntak fra karantenereglene.

Smittebølge nummer to kom i all hovedsak etter importsmitte fra arbeidsinnvandrere, som et direkte resultat av at regjeringen lempet på reglene etter press fra industrien.

Dette er ikke en dugnad for alle. Hvis det hadde vært en dugnad, hadde bygg og anlegg måttet ta sin del av byrdene, men sånn har det ikke vært. Jeg foreslår at regjeringen setter seg ned med industrien, og gir dem klar beskjed om at de også må være med på dugnaden.

Grensene ble endelig stengt i slutten av januar, og dette må fortsette til pandemien er over. Hvis ikke risikerer vi at vi har pandemien gående i mange måneder til.

Det er en skandale at vi nå har mutantsmitte fra både Storbritannia og Sør-Afrika. Dette kunne og burde vært unngått.

Jeg må innrømme at jeg er svært skuffet over Erna Solberg og Bent Høie for at de ikke har beskyttet oss mot mutantsmitte ved å holde kontroll på grensene. Det at man har lempet på karantenekrav på arbeidsinnvandrere, har vært en enorm tabbe som har kostet Norge dyrt.

All rosen de har fått for håndteringen av koronapandemien, er dypt ufortjent. Jeg føler at de tatt mer hensyn til kapitalkreftene i industrien enn til behovet for å beskytte det norske folk. Om en annen regjering hadde gjort det bedre, vet jeg ikke, men Erna Solbergs innsats står etter mitt syn til stryk.

Det er jo bare til å se på den latterlig lave farten på vaksineringen, og at man ikke prioriterer de store byene.

Jeg retter nå en innstendig bønn til regjeringen om å ta grep før det er for sent. Grensene må holdes stengt til pandemien er over, og de største byene må prioriteres i vaksinekøen. Først da kan vi får livene våre tilbake.

Det nytter ikke å sette den norske befolkning under lammende restriksjoner mens man samtidig har vidåpne grenser for arbeidsinnvandrere som kommer inn med ny smitte.