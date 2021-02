Politiets uttalelse kan påføre unge jenter unødig skam

Det er de voksne mennene som kjøper bildene, som bør skamme seg.

Fokuset bør være på den straffbare handlingen: At menn kjøper seksualiserte bilder av barn, skriver Camilla Ahamath. Foto: Privat

Camilla Ahamath Bystyrerepresentant, SV

Torsdag 13. februar kunne vi på forsiden av BT lese: «Politiet: Unge jenter selger nakenbilder av seg selv. Noen har tjent titusenvis av kroner» Umiddelbart reagerte mammahjertet, men så ble jeg sint. Den forsiden er høyst problematisk.

At politiet uttaler seg på den måten, avdekker uheldige holdninger. Jeg vet at politiet, ved Monica J. Mørk, gjør en flott jobb for å ta vare på ungdommen vår, men den uttalelsen påfører unge jenter unødvendig skam. Det er ikke tenåringsjenter som skal skamme seg i denne saken.

Det er tragisk at unge jenter selger nakenbilder på nett, og de trenger vår støtte. Dette er umodne barn som ikke evner å se de alvorlige konsekvensene disse nakenbildene kan få, om de kommer på avveie.

Lite vet en 13-åring at hennes nakenbilde kan gå viralt og endte opp på ymse pornosider eller lagres på pedofile nettsider. Tenåringsjentene ser det ikke nå, men om noen år vil de aller fleste angre seg.

Jeg antar politiet vet mer enn oss andre om hvor mange menn det faktisk finnes der ute som groomer, kjøper seksualiserte bilder, begår overgrep og voldtar barn. Derfor reagerer jeg på holdningen i saker som handler om jenter, der det ofte fremstilles at det er jentenes egen feil at de er kommet i en vanskelig situasjonen.

Politiets uttalelse undergraver i tillegg overgrep og ufarliggjør handlingen til forbryterne.

Det er denne forsiden, og uttalelsene i saken, innsenderen reagerer på. Foto: Faksimile, BT 18. februar

Fokuset og vinklingen bør være på den straffbare handlingen: At menn kjøper seksualiserte bilder av barn. Det var ikke tenåringsjenter som plutselig fant ut at de skulle begynne å selge nakenbilder for å tjene seg noen raske penger.

Seksuell utnyttelse av barn øker kraftig. Etterspørselen kommer fra overgripere som utsetter barn for seksuell utpressing og lokker barn til å gjøre uønskede seksuelle handlinger, som å selge dem nakenbilder. Det er familiemenn som kjøper bildene, som skal skamme seg. Det er familiemenn som ser på nakenbilder av barn, som skal straffes.

At Bergens Tidende valgte å løfte denne uttalelsen på forsiden, er også kritikkverdig. En alternativ forside kunne vært: «Familiemenn kjøper nakenbilder av mindreårige jenter, for titusenvis av kroner.» Da ville BT bidratt til å bekjempe denne tragiske trenden. Noe av det viktigste vi kan gjøre for å bekjempe dette, er å dempe etterspørselen etter seksualiserte bilder av barn.

Forsiden appellerte selvsagt til foreldre, som kanskje i likhet med meg fikk et umiddelbart behov for å snakke om «nudes» med datteren og aller helst sjekke telefonen.

Men det er kanskje noen voksne menn vi burde sjekket telefonen til i stedet.