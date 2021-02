Å bli innelåst på hybelen var ikke en del av beregningen

Jeg ber ikke om åpne ølkraner. Jeg ber om et rolig sted å lese.

For noen av oss koster det dyrt å bidra til den kollektive dugnaden, skriver UiB-studenten Kristine Kathleen Archer Dreyer. Foto: Privat

Kristine Kathleen Archer Dreyer Student ved Institutt for sammenliknende politikk, UiB

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Som førstegangsstudent hadde jeg store forventninger til studietiden og det å flytte hjemmefra. Å sitte på mitt ni kvadratmeter store soverom i et halvt år var overhodet ikke med i beregningen.

Da jeg flyttet hjemmefra for et halvt år siden var jeg fersk ut av videregående, og det var knyttet stor spenning til det å flytte til en ny by, få nye venner og en ny hverdag.

Nå, syv måneder senere, sitter jeg innelåst i en liten hybel og ser alle medstudentene jeg ikke har fått blitt kjent med gjennom en skjerm.

Forelesere sitter med hodetelefoner og ukjent teknologi og prøver å formidle pensum etter beste evne, samtidig som studentene sitter i sengen eller ved strykebrettet som er omgjort til midlertidig arbeidsplass når campus holder stengt.

Etter min erfaring bidrar de fleste studenter til den kollektive dugnaden, men for noen av oss koster det dyrt. Med ustabilt nett, bråkete kollektiv og stengte lesesaler har motivasjonen for lengst forsvunnet.

En ønsker så gjerne å respektere og forstå regjeringens tiltak og restriksjoner, men for hver eneste pressekonferanse som holdes, forsvinner håpet om åpne lesesaler og en noenlunde normal studiehverdag.

Både auditorier og lesesaler er stengt ved Universitetet i Bergen. Foto: Rune Meyer Berentsen (arkiv)

Nylig ble den årlige studentundersøkelsen Studiebarometeret lagt frem. Resultatet er tydelig og viser at studentene mangler motivasjon og har blitt mer ensomme under koronapandemien. Med disse resultatene blir det vanskelig å finne et fornuftig svar på hvorfor regjeringen prioriterer å åpne offentlige bibliotek, men fremdeles holde universitetsbibliotekene låst.

Under hele pandemien har regjeringen vist at studentene er nedprioritert. Vi tapte kampen om dagpenger fra Nav, vi ble hjemme etter juleferien med kun én dags forvarsel og vi står bakerst i vaksinekøen. Med lovende ord fra regjeringen om at de skal prioritere «barn og unge» finnes det tydeligvis en aldersgrense for hva som menes med «unge».

Vi vet at studenter befinner seg utenfor risikogruppen, men likevel er vi en av gruppene som kommer dårligst ut psykisk. Vi har ofret og ofrer fremdeles mye, og med stengte lesesaler blir regningen enda høyere på studentenes bekostning.

Jeg har for lengst lagt fra meg ønsket om den klassiske studietilværelsen med fulle forelesningssaler og øldrikking på fakultetsbaren, men jeg gir ikke opp håpet om en pult å studere ved. Jeg ber ikke om åpne ølkraner, nattklubber eller tillatelse til å holde store fester. Jeg ber om et rolig sted å lese, en arbeidsplass og et skille mellom hjemme og lesesal.

Har vi ikke ofret nok?