Noen ganger er det faktisk du som er problemet

Folk er nødt til å ta ansvar for eget liv og lykke.

Å oppsøke noen som får en til å føle seg dårlig og deretter legge skylden over på vedkommende, er uansvarlig. Du er ansvarlig for ditt liv, skriver Thea Henriksen. Foto: Privat

Thea Henriksen Oslo

Denne uken vant Sophie Elise AS årets Gullbarbie, en pris som går til den medie- og reklameaktøren som er «best på å få ungdom til å føle seg verst». Fokuset på kropp og seksualitet blir trukket frem i begrunnelsen.

Jeg sier: Heia, Sophie Elise! Hun står imot dette teite presset fra samfunnet som skal fortelle henne hvem hun er ved å nominere til slike priser. Det er skammelig at det kommer fra en organisasjon som Redd Barna i tillegg. Selv om det er AS-et Sophie Elise som får prisen, er det hun som får kritikken. Hun er et menneske hun og.

Jeg skal være frekk og si rett ut at jeg mener det kun er usikre folk med mindreverdighetskomplekser som mener dette er fortjent. Seksualitet er noe vi biologisk er drevet mot, og det å spille på dette er superenkelt. Sophie Elise er på ingen måte alene om dette eller at hun har operert deler av kroppen. Hun er i motsetning til mange åpen om det i tillegg.

Her må både de som føler seg truffet, og foreldrene til de yngste jentene, selv ta i et tak.

Det er kanskje AS-et Sophie Elise som får prisen, men det er personen Sophie Elise som får kritikken, skriver innsenderen. Foto: Espen Solli / TV 2

Å legge sine problemer over på andre er hva jeg kaller ansvarsfraskrivelse. Det å oppsøke noen som får en til å føle seg dårlig og deretter legge skylden over på vedkommende, er uansvarlig. Men det er nok mer komfortabelt enn å jobbe med seg selv.

Folk er nødt til bli mer bevisste på sine egne destruktive handlinger og ta ansvar for eget liv og lykke. Selv følger jeg ikke Sophie Elise, men jeg fulgte influencer Camilla Lorentzen en periode. Hun er kroppspositivist, og viser minst like mye hud som Sophie Elise gjør. Forskjellen er at hun får mye mer støtte for å gjøre dette, fordi hun viser frem en «normal» kropp.

Det de begge har til felles, er at de snakker om selvaksept og selvbilde når det gjelder kropp. De er ærlige med hver sin tilnærming, og jeg støtter dem begge. Jeg måtte derimot avfølge Camilla etter en liten periode ettersom jeg ikke syntes det var relevant for meg å ha så sterkt fokus på kropp i feeden min, selv om det var på en positiv måte.

Du er faktisk hundre prosent i kontroll over dine egne sosiale medier. Dersom du følger noen som får deg til å føle deg dårlig, slutt å følge dem, skriver Thea Henriksen. Illustrasjon:NTB scanpix / Shutterstock

Her gjorde jeg noe jeg oppfordrer flere til å gjøre, nemlig velge feeden sin med omhu. Du er faktisk hundre prosent i kontroll over dine egne sosiale medier, hvem du følger, hva du liker osv. Dersom du ser eller følger noen som bare får deg til å føle deg dårlig, så syns jeg det er destruktivt å fortsette å følge dem.

Noen ganger er det faktisk veldig nyttig å stenge ute slike innlegg, og rette fokuset innover. Ta et steg tilbake, finn ut hvorfor dette får deg til å føle deg dårlig, og jobb med det. Man kan ikke alltid legge sine egne reaksjoner over på andre. Jeg har tidligere vært aktiv i offerrollen, og livet der er bare kjipt.

Avslutningsvis vil jeg si at noen ganger så er det faktisk DU som er problemet. Om du vil eller ei, så er DU sjefen over deg selv. Du er ansvarlig for ditt eget liv. DU velger hva som skal gjøre inntrykk på deg og ikke.

DU kan være enten løsningen eller problemet.