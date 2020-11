Kuren er tøff, men vi må ta den sammen

Tiltakene mot korona kan på mange måter sammenlignes med en cellegiftkur.

På en pressekonferanse lørdag tok helsebyråd Beate Husa opp bekymringene til Kriss-André Jacobsen, som hadde et debattinnlegg i BT denne uken. I innlegget advarte han om at isolasjon og ensomhet kan være farligere enn korona. Foto: Bjørn Erik Larsen

Beate Husa Byråd for eldre, helse og frivillighet (KrF)

Dette innlegget holdt helsebyråd Beate Husa på en pressekonferanse om koronatiltak i Bergen 7. november.

Jeg vil begynne med å si tusen takk for alle de tydelige tilbakemeldingene, både direkte og gjennom ulike kanaler, fra bergensere i ulike situasjoner, som gir støtte til at tiden var inne for tøffe tiltak.

Personer som må gi avkall på opplevelser de har gledet seg til, som må avlyse lenge planlagte sammenkomster, og til og med som risikerer å bli permittert fra jobben, viser likevel forståelse for tiltakene og gjør alt for å etterleve dem.

Men jeg har også veldig vondt av folk som allerede er ensom og isolert og som får forsterkede plager på grunn av alt som skjer, for bedriftseiere som lenge har stått i en utfordrende situasjon og frykter konkurs. For de som er redd for arbeidsplassen sin, og ikke vet om de har råd til julegavene i år. Og alle andre som rammes av de tøffe korona-tiltakene.

Dette innlegget fra Kriss-André Jacobsen gjorde inntrykk på helsebyråden. «Etter noen måneder med pålagt hjemmekontor klarte jeg ikke gå ut av huset på grunn av angst», skrev Jacobsen. Foto: Faksimile, BT 4. nov. 2020

Jeg skrev e-post til Kriss-André Jacobsen i dag. Han fortalte åpent i BT om hvordan hjemmekontor og isolasjon førte til forsterkede psykiske utfordringer. Åpenheten hans er prisverdig og bidrar til at både politikere og andre ser en større helhet.

Det jeg skrev til ham, var at tiltakene mot korona på mange måter kan sammenlignes med en cellegiftkur. De gjør mye skade. Men hvis vi ikke får vekk kreften, blir skaden mye større. Det er likevel ingen tvil om at skadevirkningene av det vi gjør, vil ramme mange, og myndigheter både lokalt og nasjonalt har gjort en del, men må gjøre mer, for også å prøve å reparere skadene etter den «cellegiftkuren» vi nå må ta i fellesskap.

Men vi har likevel ikke noe valg, vi må ta denne kuren sammen.

For nå er tidspunktet for å begrense mobilitet, holde seg hjemme og bidra til fellesskapet, slik at vi sammen kan begrense den raske og store økningen i smitten.

Vi får mange spørsmål om hva som er lov og ikke lov. Mange er opptatt av om de kan bøtelegges dersom de gjør det ene eller det andre. Men da glipper vi på hovedpoenget! Vi skal stoppe smittespredningen sammen!

Nå er ikke tidspunktet for å være kreativ, lete etter smutthull eller måter å omgå smittevernreglene på. Nå er tiden inne for å kun gjøre det aller mest nødvendige. Nå må vi alle gjøre alt vi kan for å begrense sosial kontakt til et minimum.

I Norge er vi velsignet med høy tillit mellom innbyggerne og myndighetene. Det ser vi også i Bergen. Jeg er imponert over lojaliteten, og glad for å se hvor gode bergenserne er til å etterleve retningslinjene.

Vi lærer mye i denne pandemien. Det vil helt garantert være slik, at når vi analyserer håndteringen i ettertid, så kommer vi til å se at det er ting vi skulle gjort annerledes. Jeg håper likevel at lojaliteten fortsetter.

For hva er det som står på spill? Det er liv og helse. Vi snakker om en dødelig sykdom uten kur. Vi snakker om at det skal være nok intensivplasser og respiratorer dersom våre nære og kjære blir smittet.

Men vi snakker også om at du og jeg skal kunne få nødvendig behandling hvis vi blir syke. Og at sykehusene våre ikke bare skal kunne håndtere koronapasienter, men også meg eller deg dersom vi er så uheldig å falle på sykkel og trenger skulderoperasjon, slik jeg trengte for noen uker siden, eller trenger annen helsehjelp.

Ta godt vare på hverandre i en krevende tid!