På nyttårsaften går både rakettene og svevestøvnivået i norske byer i været. Det er ifølge Norsk institutt for luftforskning dagen der byer og tettsteder opplever dårligst luft. Det er ikke ofte bergenserne er så heldig med værforholdene på årets siste dag som i 2020. Bare synd at rakettenes sot og partikler sperret den gode sikten og forsøplet naturen som for å gi en forsinket julepresang til jorden vår: Takk for alt du gir oss, her får du plast, forurensning og miljøgifter tilbake.