«Gåbyen», du liksom. Et lite snøfall, og byen blir livsfarlig.

Huseierne bør få større bøter så fortauene faktisk blir ryddet.

I dag er bøtene for ikke å måke fortauene latterlig små, mener innsenderen. Foto: Alice Bratshaug

Hans Ree Bergen

Så skjer det igjen. Like sikkert som «julekvelda på kjerringa», fører et lite snøfall i Bergen til at sentrum blir et livsfarlig kaos av hålkete fortau. Hva det fører til av personlige lidelser og store samfunnsutgifter ved et fall på isen, omtales i mediene hvert eneste år.

Men vi ser ikke ut til å lære.

Bilgatene gis derimot høy prioritert og er allerede stort sett snø og isfrie. Det er et paradoks at Bergen kommune som skryter av å være «gåbyen», absolutt ikke legger til rette for fotgjengernes og syklistenes sikkerhet ved is- og hålkevær.

Dette bildet ble tatt 10. januar i år, da Kong vinter hadde lagt sitt hvite teppe over Bergen og Skivebakken. Foto: Jannica Luoto (arkiv)

Kommunen ved Bymiljøetaten skyver hvert år ansvaret for måking og strøing over på huseierne. Det er juridisk riktig i forhold til Politivedtektene.

Men det spørs som ikke årelang erfaring med hvor vanskelig, og farlig, det er med hus- og gårdeiere som mer eller mindre bevisst bryter vedtektene, at et nytt regime burde innføres for å sikre bergenserne en trygg ferdsel i sentrum.

Kommunen kan skrive ut bøter til de huseieren som ikke gjør plikten sin, men bøtene har en størrelse som er latterlig små for de store gårdeierne. Det er mye billigere for dem å betale en bot på noen tusen, enn å ha tilgjengelig mannskap og utstyr for å brøyte og strø. Denne holdningen og unnfallenheten bør svi mer.

«Et lite snøfall i Bergen til at sentrum blir et livsfarlig kaos av hålkete fortau», skriver Hans Ree. Foto: Alice Bratshaug

Bøter på femti til hundre tusen kroner burde få gårdeierne til å tenke mer på å ta det ansvaret de har. Men da må også kommunen og politiet prioritere å skrive ut bøter umiddelbart.

Hvert minutt teller, når gamle og unge kan knekke håndledd og hofter på glattisen, og kanskje få ødelagt livet ved varig uførhet. Sykehusopphold i disse koronatider, er heller ikke noe å anbefale.

Alternativet til bøter er å bruke paragraf 30 i Politivedtektene, som sier at Politiet kan la andre utføre pliktene på vedkommendes regning. Sett inn et stort antall innleid mannskap (gjerne studenter og arbeidsledige) og maskiner til å fjerne is på fortauene og strø. Og send regningen (med stort påslag) direkte til gårdeier, avregnet etter antall meter fortau.

Da blir i hvert fall fortauene trygge og sikre igjen, noe som bøter ikke nødvendigvis medfører.

Byråden for klima, miljø og byutvikling bør snarest ta grep for å sikre en trygg «gåby» for bergensere i sentrum, dersom hun skal ha troverdighet som forkjemper for gåing og sykling.

