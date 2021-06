Den norske klimadebatten hindrer oss

KrF våger å snakke om de tiltakene som faktisk sikrer en levelig klode for fremtidige generasjoner.

Vi må levere på det klimastreikende ungdommer ba om, ikke fyre opp under motsetninger, mener Joel Ystebø (KrF). I 2019 troppet ungdommer opp på Festplassen for å brøle for klima, etter skoletid. Foto: Bård Bøe (arkiv)

Joel Ystebø Bystyremedlem, Bergen KrF og 3. kandidat, Hordaland KrF

Da Greta Thunberg tilbake i 2018 skapte en bevegelse av klimastreikende ungdommer, var mitt håp at dette skulle føre til flere treffsikre tiltak for å kutte miljøutslipp.

Det er bare så synd at klima- og miljødebatten blir stadig mer polarisert, destruktiv og lite resultatorientert. Jeg håper debatter om klima og miljø blir en sentral del av stortingsvalgkampen, men da trenger vi en bedre debatt.

Klimasaken er preget av partier på begge sider av høyre-venstre-aksen, som fyrer opp under motsetningene og polariserer det offentlige ordskiftet. Mens KrF i regjering arbeider for gode og treffsikre tiltak for å kutte utslippene, kan partier som Frp og Senterpartiet møte MDG og SV i nytteløse tv-debatter om rein og skjær symbolpolitikk.

For mens Frp og Senterpartiet driver med norgesmesterskap i å være minst mulig klimavennlig, både politisk og retorisk, taper neste generasjon.

Joel Ystebø (KrF) ønsker å være en modig stemme i klimadebatten. Foto: Lene Tronrud

På den andre siden kommer MDG og SV med radikale forslag, hvor noe av det er symbolpolitikk. Partiene foreslår tiltak som sluttdato for oljeproduksjon i 2035 (MDG) eller full stans i planleggingen av nødvendige veiprosjekter (SV). Da skaper man unødvendig misnøye i befolkningen. Og viktigst av alt; man spiller ikke på lag med næringslivet.

Det blir ikke noe grønt skifte uten næringslivet på lag. Heldigvis ønsker næringslivet å ta del i omstillingen. Men resultatet av MDG og SVs radikalisme blir at klimaet taper.

Vi må lage sektorvise planer for hvordan alle deler av samfunnet skal bli utslippsfrie innen 2050. Vi må snakke om hvordan vi best mulig kan bruke finansielle virkemidler og regelverk slik at de best mulig reduserer klimarisiko og bidrar til omstilling. Og vi må snakke om hvordan Norge kan spille en rolle internasjonalt for å kutte utslipp.

Det er disse diskusjonene som gir mest miljøgevinst, ikke hvor mange prosent kjøtt det skal være i kjøttkakene på norske sykehjem. KrF ønsker å være en tydelig og modig stemme i klimadebatten. Vi våger å snakke om de tiltakene som faktisk sikrer en levelig klode for fremtidige generasjoner.

Det er det klimastreikende ungdommer ba om, og det må vi levere på.