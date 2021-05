Jeg har gått på Stadion i 70 år – og studerer alltid tabellen nedenfra

Alle disse sesongene har jeg alltid har vært opptatt av én ting: «Rykker Brann ned?».

Sånn så det ut på Brann Stadion da Brann ble norgesmester for junior etter å ha slått Vålerengen 3–2 i 1954. Foto: BIRKHAUG OG OMDAL

Helge Jordahl Brann-supporter

Den 29. april i år var det 70 år siden første gang jeg var på fotballkamp på Brann Stadion.

Jeg husker at lagoppstillingen ble lest opp da jeg var på vei til Stadion. Navnene sa meg ingenting, men jeg hørte at en gutt ropte: «Skagen ska spelle!» I ettertid er det blitt sagt at Gunnar Skagen var den tids Kniksen.

Helge Jordahl er klar for sin 71. seriestart som Brann-supporter, som alltid med nedrykningsspøkelset hengende over seg. Foto: Privat

Fra femtiårene husker jeg også det lokale «El Classico» mellom Brann og Varegg. Begge lag var ofte i samme divisjon, enten hovedserien eller landsdelsserien.

Jeg bodde i Ladegårdsgaten til jeg var 12 år og heiet på Varegg. Det var masse folk på kampene, for eksempel 12.500 i 1951, og ofte vant Varegg. I en overskrift fra 1956 heter det: «Varegg slo Brann for tredje gang på rad». Men stemningen var amper. I referatet fra kampen i 1956 heter det at dommeren måtte gå spissrotgang av banen, og at arrangøren burde hatt bedre vakthold for å forhindre at dommeren ble utsatt for sjikane.

På den tiden ble det ofte sagt på byen at Varegg alltid slår Brann. Men siden 1957 har Varegg aldri slått Brann i en obligatorisk kamp i serie eller cup (7 i serien og 9 i cupen).

Gunnar Skagen (nr. 1 oppe til venstre) og Sigurd Zachariassen (nr. 4 fra venstre, øverste rekke) var et radarpar på 50-tallets Brann. Foto: Brann.no

Siden 1951 har jeg vanket på Stadion hvert år. Jeg tror det eneste året jeg ikke har vært til stede på Stadion, var 2020.

Når jeg tenker tilbake på alle disse sesongene, slår det meg at jeg alltid har vært opptatt av én ting: «Rykker Brann ned?»

Jeg studerer alltid tabellen nedenfra. Noen vil kanskje si: «Det var da en merkelig innstilling. Brann sikter da alltid mot toppen.»

Men helt fra jeg begynte å gå på Stadion, har jeg hatt nedrykningsspøkelset hengende over meg og Brann. Nå når jeg har tilgang både til internett og diverse bøker om Brann, har jeg studert Branns tabellplasseringer fra jeg begynte å gå på Stadion i 1951.

Da finner jeg følgende: Brann rykket ned fra den gamle hovedserien i 1953, 1956 og 1960. I den nye 1. divisjon som ble etablert i 1963, rykket de ned i 1964, 1979, 1981, 1983 og 1985. Etter 1985 har det kun vært ett nedrykk, og det var i 2014. Men det ble spilt kvalifiseringskamper i 1991 og 2002. I flere andre år kjempet Brann i nedrykksstriden, men overlevde.

Kanskje er det alle de traumatiske nedrykk i min barne- og ungdomstid som preger min innstilling den dag i dag? Jeg får spørre en psykolog.

Innsenderen har opplevd ni nedrykk på sine 70 år som Brann-supporter. Her fra marerittet i Mjøndalen i 2014. Foto: Håvard Bjelland (arkiv)

På begynnelsen av 60-tallet spilte Svein Kalsås høyre back på Brann. På den tiden var det en god skihopper fra daværende Øst-Tyskland som het Helmut Recknagel. En gang da jeg sto midt på Store Stå, stupheadet Kalsås en ball utover sidelinjen. Da gliste han og mumlet. «Akkurat som Recknagel».

En gang i Pesens sine glansdager skrek og ropte han og ville ha ballen hele tiden. Da løp kapteinen Trygve Andersen bort til ham og sa høyt: «Lukk igjen kjeften, Pesen – vi har bare én ball». Som kjent skjøt Pesen like hardt som en hest sparker, og der går mange historier om dette. Blant annet ble det sagt: «Hvis Pesen bommet på målet på Stadion, gikk der en rute på trikken i Inndalsveien».

Det har vært mange speakere opp gjennom årene, men for meg var Terje Bøe den beste. Han hadde et fast ritual foran hver kamp. Slik jeg husker det, begynte det med at han løp over banen fra den gamle hovedtribunen til Store Stå, hvor supporterne sto. Mens han løp, ropte supporterne: «Verdens beste speaker, verdens beste speaker». Så sto han litt på hender, og deretter ropte han selvsagt: «Gi meg en B, gi meg en R» osv.

Til slutt avsluttet han med: «Kem e det beste publikum noen stadion kan få?» Og supporterne brølte tilbake: «Store Stå».

Terje Bøe ble legendarisk som «verdens beste speaker» på 80- og 90-tallet. Foto: Rune Nielsen (arkiv)

Av alle utgavene av Brann jeg har sett opp gjennom årene, likte jeg best laget i Elliott-perioden 1974-1978, med Helge Karlsen i spissen. Vi husker vel alle strofen: «Når Helge Karlsen stormer frem nedover sidelinjen, ligger motstander-back igjen som en flekk». Det var et lag med mange lettbente teknikere og to ypperlige målsniker i Bjørn Tronstad og Steinar Aase.

Jeg har også minner knyttet til de mange trenerbyttene opp gjennom årene. Jeg husker fra 1981 hvor fortørnet, ifølge BT, trener Les Shannon var da han forsto at Brann forhandlet med etterfølger Arve Mokkelbost før sesongen var over. Da sa han at Brann «put somebody into a dead man’s shoes before he’s dead».

Nå når sesongen endelig kommer i gang, vil jeg tradisjonen tro se nedover på tabellen, men «oj, oj,oj, så glad jeg skal bli» dersom jeg må til toppen av tabellen for å finne Brann.