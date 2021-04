En liberal innvandringspolitikk i Norge er ikke det beste for verdens flyktninger

Vi hjelper flest ved å hjelpe i nærområdene.

Økt innvandring er selve oppskriften på økte forskjeller, skriver Høyres innvandringspolitiske talsperson Ove Trellevik. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen (arkiv)

Ove Trellevik Høyres innvandringspolitiske talsperson

Forslaget fra Arbeiderpartiet i Bergen om 5000 kvoteflyktninger er mer for egen samvittighet enn å hjelpe mennesker på flukt.

Innvandring og integrering koster det norske samfunnet milliarder. Det går flere generasjoner før mange innvandrergrupper klarer å bli godt integrert.

Et samfunn med for store forskjeller er et samfunn som bremser vekst og velferd. Utenforskap sliter på den enkelte og på tilliten i samfunnet, øker konfliktnivået og bygger ned fellesskapsidentiteten.

Høyre er bekymret for utviklingen, men vi er ikke redde for å ta problemet ved roten: Streng innvandringspolitikk, krav til norskkunnskap, bedre skole og bedre integrering.

Alle som møter opp første skoledag, kommer med ulike historier og ulike utgangspunkt. Målet er at alle skal fullføre og oppnå sitt fulle potensiale. Mennesker med ulike bakgrunner skal gis like muligheter. Skole er den viktigste arenaen for å utjevne forskjeller. Så ser vi at forskjellene vokser, noe SSB-rapporten om barnefattigdom viser.

Bergensbyråd Lubna Jaffery har frontet forslaget om 5000 årlige kvoteflyktninger på Aps landsmøte. Foto: Bård Bøe

Når vi ser bak tallene, viser rapporten at nesten hele økningen kan tilbakeføres til innvandring, og da spesielt flyktningkrisen i 2015.

Dessverre ser vi at innvandrere topper mange uheldige statistikker, spesielt når det kommer til kriminalitet, arbeidsledighet og fullføring av skolen. Fra Brochmann II-utvalget og SSB kan vi utlede at hver flyktning har en livsløpskostnad på 15-20 millioner kroner per person. Ved å ta imot 3000 flyktninger i året gir dette en årlig kostnad på rundt 50 milliarder kroner.

Antall kvoteflyktninger burde baseres på hvordan Norge lykkes med integreringen, og det gjør vi dessverre ikke godt nok i dag. Da er det uansvarlig å ville ta inn 5000 kvoteflyktninger slik Arbeiderpartiet i Bergen ønsker.

Arbeiderpartiet, som ellers løfter fakkelen mot økte forskjeller, foreslår nå selve oppskriften på økte forskjeller og flere som faller fra.

Det kan også minne mer om et forslag for egen samvittighet enn det å faktisk hjelpe mennesker på flukt. 80 millioner mennesker trenger hjelp. Det løses ikke ved at Norge tar imot litt flere, og at forskjellene økes i Norge.

Den beste hjelpen gjør vi i nærområdene, hvor vi kan hjelpe flest mulig, best mulig. Derfor har vi et bistandsbudsjett som ligger over FN sin anbefaling.