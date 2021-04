Høyres styggedommer

Peter Frølich brysker seg uten å vite hva han snakker om.

Høyre-byrådet sto for en lite menneskevennlig arkitektur, og heldigvis har byrådet staket ut en ny kurs de siste årene, skriver byråd for klima, miljø og byutvikling Thor Haakon Bakke (MDG). Foto: Aleksandra Hanna Pestka (arkiv)

Thor Haakon Bakke Byråd for klima, miljø og byutvikling (MDG)

Arkitekturdebatten har funnet veien til Bergen, en allerede vakker by som skal bli vakrere. For å sikre det har vi Norges eneste byarkitekt i spissen, en selvstendig og sterk stemme som sørger for at arkitekturen får en sterkere plass i samfunnet og byen.

I sitt innlegg 23. april feller Høyres Peter C. Frølich en hard dom over noen skisser for hvordan Dokken kan se ut i fremtiden. Det er finske, stygge kasser og hva verre er.

Det vet han nok mye om, mellom 2011–15 satt han i bystyret og var med å vedta den ene styggedommen etter det andre, ikke minst sørover langs Bybanen. Men verre er det at man den gang ikke satte anstendige krav til uteoppholdsareal, solforhold, byggehøyder og annet som er viktig for hvor godt det er å bo et sted.

Det er rett og slett lite menneskevennlig, og heldigvis har byrådet staket ut en ny kurs de siste årene.

Ironisk nok står prosjektet han kritiserer for det motsatte av hva Høyre drev med da de pepret byen med dårlige planer og bygg: En god prosess med mye medvirkning, hvor solide byplangrep og arkitektur står i sentrum.

Tegningene han kritiserer illustrerer plangrepet, altså hvordan bydelen kan se ut med gater, allmenninger, grøntområder og badeområder. Ikke byggenes endelige arkitektur med tanke på høyder, fasader, materialer osv. Skal Frølich bryske og tøffe seg sånn, burde han vite såpass.

«Masseproduserte blokker som man like gjerne kan finne i en trist forstad i Finland», kalte Peter Frølich dette forslaget for den nye Dokken-bydelen. Men forslaget viser kun plangrepet, ikke selve arkitekturen, skriver Thor Haakon Bakke. Illustrasjon: TREDJE NATUR

Det er så klart gledelig at Høyre-folk har begynt å se lyset. Med en faglig sterk byarkitekt som jobbet frem det som nok er Europas beste arkitekturstrategi, har Bergen fagfolkene og verktøyene som trengs for å skape en vakker og menneskevennlig by. Det er derfor paradoksalt at Høyre hvert år foreslår å legge ned nettopp Byarkitekten, en suksess som bygger bro mellom det offentlige og næringslivet, og som sikrer at bystyret tar opplyste valg.

Det er ytterst sjelden at Høyre foreslår å avslå prosjekter på grunn av manglende visuelle kvaliteter når jeg og byrådet foreslår det. Avslag som er hjemlet i nettopp arkitekturstrategien og kommuneplanens arealdel, en plan Høyre var så inderlig imot at de mente den var ulovlig. Som oftest heier partiet på høyere og større bygg, slik utbyggere ofte ønsker.

Dette er et annet forslag til hvordan Dokken kan bebygges. Illustrasjon:ASPLAN VIAK / MAD

Bergen er ikke lenger tilfeldighetenes by. Vi har en byantikvar som har lagt ut en ny kulturminneplan som ivaretar særpreg og identitet i områdene hvor det bygges mye, en arkitekturstrategi som ivaretar det vakre og menneskevennlige, og en overordnet arealplan og en planetat som sikrer lys og sol, gode uteoppholdsareal, passelige høyder og masse annet som er bra for folk og fe.

Kombinasjonen av disse er gull og sikrer at byen utvikles basert på skjønnsmessige og gode vurderinger, ikke en knallhard matematisk inngang som Høyre dessverre fremdeles står for.

Vi vet alle at det er mange aktører som bestemmer når byen skal bygges. Utbyggere, politikere, forvaltingen, stat og fylke. Alle er med å definere rammebetingelsene for den arkitekturen som bygges og utvikles. Skal vi få til god arkitektur trengs det et næringsliv som vil noe, arkitekter som strekker seg og ikke minst politikere som tør å stå opp for god arkitektur. Det er komplisert og krever hardt og målrettet arbeid.

Om stygg arkitektur hadde vært straffbar, hadde enkelte utbyggerne vært bak lås og slå for lengst, skrev Peter Frølich, stortingsrepresentant for Høyre. Foto: Privat

Noen eksempler fra nyere tid er Lærerhøgskolen på Landås, hvor arkitektur brukes aktivt som virkemiddel for et inkluderende bysamfunn, og uteområder som nydelige Lyreneset friområde.

PS: To av de første byggene som vil stå klare på Dokken, er det Statsbygg som står bak. Med sin nyoppdagede interesse for det gode og vakre liv i byen regner jeg med Frølich og Høyres statsråder følger Statsbygg tett og setter tydelige forventninger til det som skal bygges.