1. mai har aldri vært viktigere

Pandemien har nok en gang understreket at arbeidere er samfunnets grunnstøtter.

Slik så det ut på Torgallmenningen 1. mai 2019, sist man kunne samle seg på arbeidernes dag. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Torvald Therkildsen Politisk filosof

Helt siden jeg var liten har jeg gått i tog 1. mai. Det var alltid vært en dag jeg så frem til, som nesten var like gøy som 17. mai.

Mine foreldre tok meg med ned til sentrum, og opp gjennom årene har jeg gått i faner under sosialistiske og anarkistiske flagg. Jeg husker så godt hvor magisk det var å gå der blant mennesker som brant for noe viktig, hvor stolt jeg følte meg når jeg kunne bære faner og hvor voldsomt stemmene til de illsinte raddisene runget over Torgallmenningen og ba verdens arbeidere om å forene seg.

Det var en magi i luften. Det var ekte solidaritet.

Torvald Therkildsen Foto: Privat

I år skal vi ikke ha demonstrasjoner og taler i sentrum på første mai. Det vil ikke bli noe fanebæring, ingen sinte kommunister vil forbanne stat og kirke, og ingen sammenkomst mellom alle dem som støtter arbeidere verden over vil finne sted i Bergens gater.

Men til tross for denne store forandringen sa LO-leder i Trondheim John-Peder Denstad nylig at dagen er viktigere å markere enn noen gang før. Og det har han helt rett i.

Solidaritet handler om å fostre respekt og samhold rundt de viktigste medlemmene av samfunnet vårt, som holder hjulene i gang når alt annet streiker. Pandemien har nok en gang understreket at arbeidere er samfunnets grunnstøtter.

Viktigere enn både politikere og Jeff Bezos er de som drar lasset på frontlinjen som holder oss flytende. Derfor er det helt nødvendig for oss å vise solidaritet med dem som verden over vil bli rammet av pandemien, og være klar over hvilket ansvar vi har som samfunn for å bekjempe det økonomiske utfallet av viruset sammen.

Covid-19 har enorm innvirkning på arbeidsmarkedet verden over. Utover de mest åpenbare bekymringene vi har, som helsen til arbeidere og familiene deres, er vi nå vitner til økonomiske sjokk som vil ryste arbeidere over hele verden. Vi er også vitner til hvor privilegerte vi her hjemme i Norge er.

Koronapandemien gjorde at det ikke ble tradisjonell 1. mai i fjor. Men Sjømannsmonumentet var som vanlig pyntet med røde flagg. Foto: Rune Sævig (arkiv)

Viruset har allerede ført til enorm arbeidsledighet og underbemanning i mange industrier og i mange deler av verden som ikke kan ha hjemmekontor. Sosial distansering er rett og slett ikke en mulighet for fattige mennesker i favelaen Santa Mara, Brasil. Denne pandemien gjør slike sosioøkonomiske forskjeller enda større.

Basert på ulike scenarioer foreslått av International Labour Organization, kan en anta at det vil bli en økning i global arbeidsledighet på mellom 5,3 millioner i det beste scenarioet til 24,7 millioner i det verste. Som mye annet er disse scenarioene usikre. Til sammenlikning mistet 22 millioner mennesker jobben sin etter finanskrisen i 2008–09.

Arbeidsmuligheter forsvinner over natten. Som vi så i finanskrisen, så vil også pandemien føre til lavere lønn og lengre arbeidsdager. Når en opplever radikale forandringer i ens hverdag og arbeidsforhold, har en før prøvd å bli selvstendig næringsdrivende eller arbeide i uformelle ansettelser i andre industrier. Men siden mennesker nå er fysisk begrenset har globale tilbudskjeder blitt oppløst, og mange tjenester kan ikke lenger tilbys like lett.

Spesielt turisme, service- og reiseindustrien blir hardt rammet. World Trade and Tourism Council forutser en at nesten 50 millioner mennesker kommer til å miste jobben sin på grunn av pandemien bare i turistindustrien, en vanvittig nedgang i en industri som står bak hele 10 prosent av verdens GDP.

Finanskrisen 2008–2009 rammet blant annet Hellas hardt. Mange frykter en enda verre krise i kjølvannet av pandemien. Foto: ELIAS DAHLEN (arkiv)

Implikasjonene av pandemien er en økonomisk tsunami. Tilbudet av jobber synker på grunn av nasjonale tiltak og stupende økonomisk aktivitet. Lavere inntekt til arbeidere vil føre til lavere forbruk av de få varene og tjenestene som er tilgjengelig, som igjen er essensielle for å holde bedrifter i live og verdensøkonomien stabil.

Det går sterkest ut over dem som allerede anstrenger seg for å holde seg unna fattigdom. Over hele verden vil mellom 20 til 35 millioner nye mennesker havne i absolutt fattigdom på grunn av viruset, ifølge Verdensbanken.

Vi vil også se at enkelte segmenter av arbeidsmassen vil bli hardere rammet enn andre. Denne pandemien vil gjøre oss enda mer ulike enn det vi allerede er.

De yngste og eldste arbeiderne mister enda flere muligheter. Verden over står ungdom allerede overfor høy arbeidsledighet. De eldre har enda større risiko for å oppleve arbeidsledighet og miste flere arbeidstimer enn yngre arbeidstakere.

Kvinner er overrepresentert i utsatte yrker som serviceindustrien og har globalt sett langt mindre tilgang til sosial sikkerhet. Kvinner vil trolig også måtte bære mer av byrden av stengte skoler og overbelastet helsesektor. Ubeskyttede arbeidere, som immigranter, mangler ofte tilgang på helseforsikring og konvensjonelle sosiale tjenester.

Mange unge sliter med å komme ut på arbeidsmarkedet, mens de eldre som mister jobben har problemer med å finne ny. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Pandemier avslører grunnleggende feil i verdensøkonomien, og understreker hvor nødvendig det er å kjempe for arbeideres rettigheter. Selv om vi i Norge opplever enorm velstand og rikdom, må ikke dette blinde oss fra vårt ansvar for å vise solidaritet med dem som sliter mest.

Det vi ser nå, er ikke riktig. Krisesituasjoner som dagens globale pandemi viser oss hvem det er vi har sviktet. Verdens arbeidere fortjener bedre enn dette.

Men det finnes håp i alt dette. På bare en måned har Mutual Aid UK satt opp over 200 støttegrupper for å dele ut mat til vanskeligstilte grupper i Storbritannia. Det finnes et Google Docs-dokument som lister hundrevis av liknende grupper som spontant over hele verden organiserer seg selv i solidarisk samarbeid for å hjelpe hverandre med mat, helse, medisiner, lufte hunden eller tilby støtte for dem som sliter med psykiske problemer.

Jeg kan ikke gå i tog i år, men jeg kan fremdeles finne tilbake til den barnlige fryden over røde flagg og sosialistiske verdier når jeg leser om det samholdet som dannes spontant når vi trenger hverandre mest. Pandemien vil føre til problemer for mange, og det viser hvor viktig arbeidernes internasjonale dag fremdeles er.

Så med det jeg ønsker alle kamerater og arbeidere en riktig god dag!