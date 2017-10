Det er flere argumenter som taler for dobbelt statsborgerskap enn at det blir lettere å straffe innvandrere for terrorvirksomhet.

Som en av mange innvandrere som lenge har ønsket å kunne søke norsk statsborgerskap uten å gi opp statsborgerskapet i mitt første hjemland, ble jeg oppriktig glad for nyheten om at regjeringen har endret standpunkt i denne saken. Bergens Tidende uttrykker støtte for endringen i lederartikkelen 16. oktober.

Dessverre blir gleden over forslaget preget av en vond bismak over argumentene som blir trukket frem av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug og BT. Det var et viktig moment for Sylvi Listhaug at endringen ville gjøre det lettere å straffe innvandrere som blir dømt for terrorvirksomhet. Den begrunnelsen mener BT er rimelig og fornuftig. BT trekker også frem behov og ønsker blant nordmenn bosatt i utlandet som en god begrunnelse.

Det er flere argumenter som taler for dobbelt statsborgerskap, blant annet hensyn til integrering og en prinsipiell forpliktelse til et demokratisk styresett. Symboleffekten av å ønske langtidsbosatte utlendinger velkommen i det norske fellesskapet, vil være stor. Som praksis i flere andre land lenge har vist, er det fullt mulig å være lojal mot to hjemland. Dobbelt statsborgerskap erkjenner den komplekse følelsesmessige, praktiske, og kulturelle tilknytningen som mange migranter opplever.

Når det gjelder demokratiet, er det et viktig prinsipp at personer som bor, arbeider og betaler skatt i et land også skal få være med å bestemme hvordan skattepengene skal brukes og hvilken politikk skal føres. Hver tiende person over 18 år bosatt i Norge har ikke stemmerett ved stortingsvalget, ifølge en artikkel publisert i Aftenposten 12. juli i år. Tallet omfatter en stor gruppe innvandrere.

Selv om noen i denne gruppen gjerne er korttidsbosatte eller andre som ikke har interesse av å delta i valget, er det likevel viktig å merke seg at nærmere en halv million personer ikke får anledning til å delta fullt ut i det norske samfunnet, der de bor og arbeider. Som Aftenposten også påpeker, er det et paradoks at disse personene telles med når fordelingen av stortingsrepresentanter skal bestemmes.

Dobbelt statsborgerskap er et gode som vil kunne styrke og anerkjenne de båndene som mange – som meg – har knyttet til Norge over mange års liv og virke. Det er synd at gleden over dette skal preges av uhyggen ved den offentlig samtalen, der behov for straffemuligheter og bekvemmelighetshensyn til nordmenn bosatt i utlandet blir fremstilt som viktigere enn at en halv million personer får en sterkere tilhørighet til landet de bor i.