Hele Listhaugs popularitet er bygget på fremmedfrykt.

Jeg kommer aldri til å glemme øyeblikket da jeg kom hjem fra Lesvos julen 2015, og fikk høre Norges innvandringsministers kommentar til flyktningkrisen: «En kan ikke bli båret på gullstol inn i Norge.»

I 2015 viste tall fra VG at Middelhavet var blitt verdens dødeligste sted for mennesker på flukt. På stranden skylles det opp døde barn. Levende barn gråter etter foreldre som ikke klarte overfarten, og foreldre gråter etter barna sine.

På stranden hvor jeg jobbet, var flesteparten av menneskene som kom i land syke av enten hypotermi eller matmangel. På andre strender kom det inn både barn og voksne med syre- og skuddskader. Frostskader hvor tær og fingre var svarte og måtte amputeres. I vannkanten duppet det en teddybjørn. På en kveld, første juledag, døde 19 mennesker. 6 barn.

Og her i Norge har vi en innvandringsminister som prøver å overbevise det norske folk om at flyktninger blir båret på gullstol. Nødteppene vi bruker for å behandle hypotermi skal jeg riktignok medgi at er gullfarget, men å kalle det en gullstol er å dra strikken litt langt.

Men selvsagt gjør hun det. Hele Sylvi Listhaugs (Frp) popularitet er bygget på fremmedfrykt. Hun forsøker å overbevises folket om at innvandere har det flott, til og med bedre enn oss, som begrunnelse for hvorfor vi ikke skal hjelpe dem.

Vi har en innvandringsminister som bygger opp under frykt for å øke sin egen popularitet, og som i flere kommentarer har en retorikk som setter selv Donald Trump til skamme, så respektløs og direkte uprofesjonell som den til tider er. Å ha en innvandringsminister som er redd for innvandrere er like lite konstruktivt som å ha en fiskeriminister som er redd for fisk.

I 2016 vant Listhaug prisen for beste tåkeprat, kåret av kommunikasjonshuset Geelmuyden Kiese. Men er det virkelig mer å forvente av et menneske som på Facebook viser til en sak i New York Times der barn blir sendt tilbake til krigsland og oppfordrer folk til å like?

Nylig sa hun regelrett at hun ville utfordre menneskerettighetene. I et kommentarfelt på siden sin skrev hun også at vi måtte sette tryggheten til «vanlige» folk først.

Men den norske stat, velferdsstaten, er bygget på menneskerettighetene. Menneskerettighetene er ufravikelige, og skal opptre uavhengig av hva enn Listhaugs personlig definisjon av «vanlige» folk, er.

Til alle unge førstegangsvelgere, og velgere generelt: Hvilken verden vil du leve i, en verden bygget på universielle menneskerettigheter? Eller i en verden en hvor minister snakker om gullstoler, mens vanlige mennesker drukner?