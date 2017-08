«Jeg har lært mye om somalisk og pakistansk kultur, men lite om norsk».

Hvert år kommer over 1000 utenlandske studenter til Bergen fra hele verden, de fleste til Universitetet i Bergen og Norges Handelshøyskole. Norge med sin høye velstand, gratis utdannelse - også for internasjonale studenter, og lave arbeidsledighet er en god grunn for å søke om høyere utdanning her.

Studentene som kommer, er ofte eldre enn de fleste norske studentene. De er gjerne i slutten av tyveårene, har utdannelse fra gode universiteter i hjemlandet og god arbeidserfaring.

På NHH høsten 2015 endte flertallet av de utenlandske studentene opp i F-blokken på Hatleberg Studentboliger. Blokken ble fort kjent som «den internasjonale blokken», siden de fleste norske studentene ikke ville bo der. Bare en håndfull nordmenn, og jeg var en av dem.

Under fadderuken slet skolen med å få nok faddere for de utenlandske studentene. Det endte med at andreårs utenlandske studenter var faddere for de nye. Så tidlig i oppholdet skapes det «bobler», som vi har mange av i det norske samfunnet; de utenlandske studentene omgås kun hverandre.

Ber du en typisk NHH-klasse lage grupper for en innleveringsoppgave, vil du fort se grupper med kun norske studenter og kun utenlandske. Også etter skoletid sosialiserer de hver for seg. Alt dette fører til ekskludering av nykommerne, som kom hit med store håp om å starte et liv i Norge etter endte studier.

Som en utenlandsk student fra India sa til meg etter å ha vært student i Bergen i halvannet år: «Etter å ha kommet til Norge, har jeg lært så mye om somalisk, pakistansk og vietnamesisk kultur. Men ikke så mye om norsk».

Er det kulturforskjeller som skaper denne mismatchen? Mange har nevnt at de prøver å snakke med nordmenn, men at det er vanskelig å huke tak i dem siden det virker som om de er i farta hele tiden og ikke liker «small-talk».

Disse studentene som kommer med verdifull interkulturell kompetanse som norske internasjonale selskaper trenger, skal ut i arbeidslivet etter endte studier. Det er bare ett fåtall av disse som lykkes med å få en jobb i næringslivet i Norge. Flertallet får aldri respons, selv om de har gode karakterer og erfaring.

Er det norskkunnskaper som stopper dem? De fleste internasjonale selskaper i Norge snakker nå engelsk i jobbsammenheng, henter konsulenter fra India og gjør business over landegrenser. De fleste nordmenn forstår engelsk godt, likevel blir språk brukt som en unnskyldning for å ikke ansette en utenlandsk student med mastergrad fra en topp høyskole i Norge.

Nei, flesteparten blir aldri inkludert i det norske samfunnet og ender med å jobbe andre steder, som Canada, Dubai, New Zealand og Australia. Norge mister mange av disse studentene hvert år.

Enkelte sier at språket ikke er et problem i landene de begynner å jobbe. Det er det heller ikke her i Norge – så lenge vi ikke vi gjør det til et problem. I fremtiden kommer arbeidskraften til å komme fra overalt i verden. For å få de klokeste hodene til Norge, trenger vi en kultur for aksept av nye mennesker, og ikke bare spille på høye lønninger og velstand.