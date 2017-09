Dagens ruspolitikk er som å spille russisk rulett: Er du først med i spillet, er det dødelige avtrekket aldri langt unna.

Mens urettferdigheter knyttet til skatt, fraværsregler og Kafka-prosesser i byråkratiet alltid får mye oppmerksomhet, forblir det kanskje mest hjerterå sorteringssystemet glemt så altfor ofte.

Rundt 260 personer dør av overdose hvert år i Norge, uten at dette vekker noen form for harnisk hos politikerne. Fremfor alt er det helt klart at dagens ruspolitikk har utspilt sin rolle, om den i hele tatt har bidratt til noe positivt.

Ørjan Deisz

En god velferdsstat er en som tar vare på dem som mest av alt trenger det, som ikke lar medfødte forskjeller kjøre borgerne sine i grøften. Rusavhengige blir altfor ofte sett på som et produkt av sine valg og lyster, selv om vi vet at det altfor ofte skyldes bakenforliggende årsaker, som dårlige oppvekstsvilkår og uheldige omstendigheter. I stedet for å tilby omsorg og pleie, finner vi frem spanskrøret og sender de rusavhengige ut i elendigheten etter en rask smekk over fingrene.

Det er ingenting som tyder på at dette fungerer spesielt bra. Norge er fortsatt i europatoppen på overdosestatistikken, til tross for at vi også er et av Europas strengeste land hva angår illegale rusmidler.

Jeg tror at den beste måten vi kan løse problemet på, er å møte de rusavhengige med et verdig tilbud – et tilbud vi ville gitt alle andre mennesker om de var syke og trengte pleie. Jeg er glad for at stadig flere politikere også tar til orde for dette, men jeg er fortsatt ikke altfor optimistisk. For hver gang det kommer til stykket, hver gang det er snakk om tiltak som faktisk fungerer, så sier de likevel nei. Alle mener det er en god idé å slutte å straffe rusavhengige, helt frem til spørsmålet av avkriminalisering kommer.

Tilhengerne av dagens rusregime er altfor radikale. De er de eneste som mener at rusmidler skal selges fritt på gaten, fritatt for skatt, uten aldersgrense og uten salgstider. Det blir til og med litt mye for en liberaler som meg. Jeg mener derimot at mange rusmidler er litt for farlige til å ikke ha noen reguleringer. For ved å få rusmidlene inn i kontrollerte utsalg, som et apotek, er det mye lettere å skaffe seg informasjon om det stoffet man putter i kroppen sin.

Brukerdosene på markedet er ekstremt varierende i styrke, og det som ga en liten rus i går, kan være dagens overdosedødsfall. Kjøper man dosene over disk, vil man være helt sikker på at de har samme styrke nå som de hadde for en tid tilbake. I tillegg vil det også være null problem å innføre aldersgrenser og andre salgsbegrensninger. Dette bør også Bent Høie og Hadia Tajik vite, men jeg tror ikke de er modige nok når de skal velge retning ved neste korsvei.

Dagens ruspolitikk kan kanskje aller best karakteriseres som å spille russisk rulett: Er du først med i spillet, er det dødelige avtrekket aldri langt unna. Samtidig bidrar ruspolitikken til å finansiere terrorvirksomhet verden over. Terrororganisasjoner, slik som Taliban i Afghanistan, legger ofte beslag på store områder med narkotika for å sikre seg stabile inntekter. Kartellkrigene i Mexico har hittil krevd flere tusen menneskeliv. Hvor lenge er vi villig til å rettferdiggjøre en så fatal og destruerende ruspolitikk, bare fordi det er behagelig for eliten?

Mens de fleste rusorganisasjoner bruker mye tid og krefter på å kjempe mot en liberalisering av cannabisreguleringer, ønsker jeg heller å fokuserer på å gi brukerne av de aller tyngste stoffene, slik som alkohol og heroin, et humant og verdig tilbud. Vi må ikke glemme at det fortsatt står i regjeringsplattformen at Høyre og Frp «er opptatt av å hindre avhengighet av rusmidler i Norge ved å ha en tydelig linje på at illegale rusmidler er forbudt».

Det er lite som tyder på at det har gått bra hittil, og det er lite som tyder på at det vil fungere i fremtiden. Vi trenger en ny retning på ruspolitikken vår, som hjelper de aller svakeste i samfunnet.