Hver og en av dere som eier en ukastrert katt er medskyldige i overfloden av hjemløse katter.

«Er det noen som har kattunger?» «Kattunger gis bort.» «Trenger ammemor.» Dette kan man ofte lese i «annonser» på kjøpe/selge grupper, på facebookstatuser og så videre. Jeg river meg i filler av forbannelse innvendig og alle plugger tennes.

Svarene er ofte: «Jeg har kattunger, de er snart åtte uker og leveringsklare.» «Jeg og har, men denne gangen fikk vi bare svarte.» «Jeg og har kattunger, leveringsklare om tre uker.» «Min har akkurat fått kull nummer to.» «Jeg har akkurat fått kull og har amme.» Og slik fortsetter det. Frustrert? Så jævlig! Forbanna? Steike!

Forstår virkelig ikke folk alvoret eller ser konsekvensene når de har ukastrerte katter? Hver og en av dem som eier en ukastrert katt, er alle medskyldige i at det finnes overflod og overproduksjon av hjemløse katter.

Denne sommeren kommer ikke til å bli noe annerledes og man har seriøst lyst å skalle hodet i veggen av frustrasjon. Smerten der går over. Det gjør dessverre ikke folks uendelige dumskap.

Privat

Folk som har hatt katt i 30 år skal man ikke fortelle hvordan et kattehold bør være. Verden går fremover på noen steder, andre steder står den stille. Selv om man har røykt i 30 år så vet man nå hvor skadelig røyk kan være.

I dagens samfunn burde folk være mer opplyste. Søker man på ordet «katt», får man opp all verdens gode råd, informasjon og veiledning om det å ha et godt kattehold.

Hvert år renner dyrevernsorganisasjoner over med dyr. Hjemløse dyr. Dyr som er født til hjemløshet og som er prisgitt at folk finner dem og at en dyrevernsorganisasjon har en ledig skuff å plassere dyret i. Dyr som er reddet fra sult, sykdom og fatale skader.

Statistikken på hjemløse dyr peker oppover fra år til år. Det går feil vei.

Hvorfor forstår ikke katteeiere at skal man ha katt, ja, da skal katten være kastrert og chippet!

«Men det er jo så dyrt», sier noen. Ja, det koster å ha katt. Har man ikke råd til å ta utgiftene med kastrering, så skal man ikke ha katt. Det har med prioriteringer å gjøre. En pakke røyk er også dyrt. Røyk får man alltid råd til, men ikke kastrering av katt, nei.

Og hva skal da til? Lovpålagt kastrering og chip. Og dette er det kun politikerne som kan banke igjennom. Hvis dette ikke skjer får man aldri bukt med problemet. Det er helt sikkert.

Inntil det skjer vil noen ildsjeler aldri bli arbeidsledige eller ha fritidsproblemer, nemlig folk i dyrebeskyttelsen.