I BT 10. august har professor Guri Rørtveit et lengre forsvarsskrift for primærhelsetjenesten i sin nåværende form. Samtidig kritiserer hun telemedisin generelt og Helsetelefonen spesielt.

Innlegget bygger på et oppslag om nye medisinske tjenester som benytter seg først og fremst av telefon og video i sin kontakt med pasienter. Rørtveit går hardt ut mot påstanden om at opptil 70 prosent av allmennmedisinske problemstillinger kan løses elektronisk, og at kroniske pasienter kan dra nytte av telemedisin.

Jeg mener hun tar feil. Kronikere er en av gruppene som i meget stor grad vil bedre sin livskvalitet ved bruk av digitale løsninger. I Oslo har studier på bruk av velferdsteknologi for kronikere vist at de forbedrer sin sykdomstilstand betydelig og trenger mye mindre behandling.

Digitale løsninger vil spare pasienten for lidelse, tid og bekymring, og kan dessuten spare samfunnet for 32 prosent av dagens kostnader til denne pasientgruppen. I tillegg har kronikere behov for å kunne få kontakt med lege og medisinsk personell akutt, på kvelden og i helgen, uten å måtte oppsøke legevakt med reisevei og ventetid. Helsetelefonens tjeneste er derfor knyttet til en rekke av pasientorganisasjonene, nettopp for å kunne dekke deres behov for tilgjengelighet utover fastlegens åpningstid.

Vi kan se hva pasienten bruker av medisin via det elektroniske reseptsystemet vi har i Norge, og vi kan melde til pasientens fastlege hva vi har hjulpet pasienten med gjennom vårt journalsystem som er knyttet til det offentlige Helsenettet.

I lys av økende forbruk av primære helsetjenester (i dag ca. 14 mill. konsultasjoner per år i Norge) er det fornuftig og nødvendig å se på alternative, hensiktsmessige og kostnadseffektive løsninger.

I hele verden snakker en om at fremtidens lege vil være digital. Som eksempel vil et symptombilde ved hjelp av kunstig intelligens og avanserte søk på nett, kunne gi fastlegen, annet helsepersonell og pasienten selv tilgang til all ny viten som forskes frem på det relevante området. Helsetelefonen benytter derfor digitale verktøy for å sikre at vi gir pasienten de beste råd tilgjengelig. Basert på disse verktøyene og våre ansattes vurdering slipper allerede 50 prosent av våre pasienter å oppsøke legevakten, som ellers ville vært eneste tilgjengelige løsning. De resterende 50 prosent behandles av våre leger eller sendes til legevakt, til spesialist eller til fastlegen.

Dersom alle fremtidens konsultasjoner skulle gå via venteværelset vil det være lite penger igjen til veier og skole og andre samfunns- og velferdsgoder.

Helsetelefonen er åpen døgnet rundt, året rundt. Pasienter kan få snakke med sykepleier og lege når de måtte ønske. Dette tilbud finnes ikke i primærhelsetjenesten. Fastlegen går stort sett hjem før kl. 1600 på hverdager og er ikke tilgjengelig i helger og høytider.

Besøk på legevakten krever reise og kan ha lang ventetid, både på telefon og i venterommet. Vi møter daglig fortvilede pasienter som forteller at fastlegen har ventetid på flere uker. Enslige foreldre kan ikke dra på legevakten med et sykt barn og et annet som sover, vi er mer på hytten, vi reiser verden rundt og arbeidstakere må gå fra arbeid for å løse sine helseproblemer, få resepter og henvisninger. Gjennomsnittlig fravær fra arbeid er ca. 2,5 timer per konsultasjon hos fastlegen. Med telemedisin kan det reduseres til få minutter. Vi i Helsetelefonen er tilgjengelige fra hele verden, og vi er alltid på vakt.

Rørtveit hevder at det faglige innholdet ikke er likeverdig i forhold til fastlegen. Våre leger og sykepleiere har samme utdannelse og yrkesetikk som medarbeidere i primærhelsetjenesten. Helsetelefonens helsepersonell arbeider innenfor Helsenettet på samme måte som fastlegen og kan derfor på en sikker måte skrive e-resepter, henvisninger og notater til fastlegen om tiltak og behandlinger pasienten har fått.

Professor Rørtveit antyder også at Helsetelefonen mangler integritet og må gå på akkord med sine etiske prinsipper både med hensyn til forskriving av antibiotika og utlevering av sykmeldinger for å sikre lønnsom drift. Dette er en meningsløs og alvorlig anklage, som mangler ethvert saklig grunnlag. Helsetelefonen har hundretusener av kunder, er bemannet at helsepersonell med fastlønn og det er ikke pasienten som betaler for tjenesten, men bedrifter, organisasjoner, pasientorganisasjoner og forsikringsselskap. Til sammenligning har fastlegene en liste på ca. 1500 pasienter og variabel lønn som er avhengig av antall konsultasjoner.

Primærhelsetjenesten har vært tilnærmet uendret i mer enn 100 år, og de fleste er enige om at dette ikke kan fortsette. Så enige at de har opprettet et eget direktorat for e-helse. Guri Rørtveit konkluderer selv med å hevde at Helsenorge.no er fullt ut konkurransedyktig med Helsetelefonens digitale løsninger, mao. at telemedisin kan være et gode.

Helsetelefonen har ti års erfaring med digitale helsetjenester og gleder seg over at det offentlige helsevesenet nå står på terskelen til å benytte de fantastiske mulighetene digitale løsninger kan tilby i primærhelsetjenesten.

Dessverre tar det likevel tid å innføre nye tjenester i offentlig sektor, blant annet på grunn av holdninger som professor Rørtveit er talsperson for . Inntil videre er vi sikre på at Helsetelefonen vil gjøre hverdagen bedre for alle våre kunder.