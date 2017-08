Gi nazistene motstand, og kall dem ved deres rette navn.

Det var ikke bare nazister som trampet i gatene i Charlottesville. Det var Ku Klux Klan, det var White Supremacy og «Alt Right», men det var også nazister, hakekors og nazirop. NTB, TV 2, NRK, BT, Dagbladet, VG og sikkert mange andre omtalte dem som «hvite nasjonalister», «høyrenasjonalister» eller «såkalte nasjonalister».

Når det marsjeres under «Blut und Boden», som nazistene i Tyskland brukte, er den historiske linjen åpenbar. Nasjonalist er ingen dekkende betegnelse for «white supremacy», heller ikke når det marsjeres under sørstatsflagget. Det er «hvit makt», det er utilslørt rasisme.

Aftenposten brukte i sommer betegnelsen «innvandrerkritikere» om de høyreekstreme og nynazistene i den såkalte Identitetsbevegelsen, som båter rundt i Middelhavet for å stoppe fartøy med migranter og flyktninger. Det hadde tatt Aftenposten noen få minutter med Google-søk for å finne at mange av lederne enten har fortid som nynazister eller er aktive innen åpenbart høyreekstreme miljøer.

Selv da selverklærte nazister marsjerte i Kristiansand, ble det vel så ofte brukt betegnelsen «høyreekstreme» som nazister. Er vi blitt så feige at vi ikke kan kalle disse folkene for det de er? Brukt rett navn på utysket som igjen forsøker å reise sitt stygge hode! Vi vet hva de står for. Vi vet hva ideologien medfører.

«If it looks like a duck, walks like a duck and quacks like a duck, then it's a duck».

Rasister og nazister har testet det ut i praksis før. Kall dem det de er! Konfronter og utfordre dem! De vet hva de er og de vet hva de gjør. For å sitere religionsviter og tvitrer Suzanne A. Thobro: «Det er viljestyrt forakt mot svakhet, og det er sånn det må imøtegås.»

Konteksten gjør det passende med et annet sitat. Denne gang fra Martin Luther King Jr.: «In the End, we will remember not the words of our enemies, but the silence of our friends.»

Motgiften er å ta til motmæle, over alt. Vise at de som forakter andre for deres annerledeshet er i mindretall, at det er sosialt uakseptabelt. Ikke sitt stille når du ser, hører eller leser slike tanker. Ta til motmæle. Vis at de er en minoritet. Man kan vanskelig beskyldes for å hitle debatten når man kaller selverklærte nazister nettopp nazister.

Og husk, ingen nazister fortjener respekt for sine meninger. De har sin ytringsfrihet, men ingen rett til å ytre seg uimotsagt. Gi dem motstand og kall dem ved deres rette navn.