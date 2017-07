Utenlandskabler har dessverre bare medført tap.

BKKs markedsanalytiker Ann-Mari Knudsen skriver i BT 10. juli at utenlandskabler har vært lønnsomt for Norge. De har dessverre bare medført tap.

Jeg vil ha strømprisen ned, og vil derfor ikke at den nye skottlandskabelen skal bygges. Frp og Høyre har som uttalt mål at strømprisen skal opp, og ønsker derfor kabelen.

Vi har for stor kapasitet og taper 200 til 300 millioner kroner. Vi må derfor ha utenlandskabler, skriver Knudsen. For noen år siden måtte vi ha nye kabler over Hardangervidda fordi vi manglet strøm i området. I tillegg snakket vi om behovet for to nye gasskraftverk på Mongstad. Ett i regi BKK og ett i regi Statoil. BKK-verket ble aldri bygd, Statoil-kraftvarmeverk legges ned og BKK brenner inne med strømmen. Nå inviteres folket til å bygge utenlandskabler slik at vi skal bli kvitt overskuddet.

Følgende taler imot utbygging av kabler: