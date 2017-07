Kommunen bryr seg ikke om hva vi som bor her måtte mene.

I midten av april lanserte Plan- og bygningsetaten i Bergen kommune et høringsutkast til ny arealdel i kommuneplanen. I nærområdet vårt har kommunens saksbehandlere gått inn for en fortetning etter initiativ fra utbyggeren Bybo AS, uten å bry seg om hva vi som bor her måtte mene. Det foreslås en vesentlig fortetning i flere områder uten at de alvorlige konsekvensene drøftes på en tilstrekkelig og tillitvekkende måte. Høringsutkastet evner blant annet ikke å gi en troverdig beskrivelse av konsekvensene for naturmangfoldet.

I området rundt Fantoft finner du parkområder, enger, skogholt, bekkefar, vann, myr, skråninger med vill vegetasjon og hager med varierende grad av naturlig vegetasjon. Godt med trær og vekster som gir et bedre luftmiljø, noe som asfalt og betong ikke bidrar særlig mye til. At nabolaget vårt er preget av eneboliger, rekkehus og områder som ikke er fullt utnyttet har en vesentlig og positiv effekt på artsrikdommen, og dermed det biologiske naturmangfoldet. Tidlig en morgenstund kan du kanskje se hjort eller halen på en rødrev, pinnsvinet snøfter nederst i hagen i skumringen eller ekornet i treet til naboen titter på deg når du går forbi. I den varme høstkvelden kan du se flaggermus som jakter etter insekter. Spurvehauken kan plutselig sitte i et tre på fôringsplassen vinterstid. Kattuglen hører du godt om våren. Små glimt blant mange som har stor verdi for oss mennesker som bor her. Dette er faktisk en vesentlig del av bokvaliteten vår.

Mye av dyrelivet takler asfaltjungelen dårlig. Boligutbygging medfører direkte forstyrrelser og påvirkning av det lokale dyrelivet, enda verre er at det stort sett ødelegger hele livsgrunnlaget for lokalt biologisk mangfold. Dette gjelder spesielt for utbygging med stor arealutnyttelse og tett bebyggelse. Grønne lunger med parker og naturområder bundet sammen av små vassdrag og andre «broer» mellom disse åpner opp byrommet for dyrelivet, og til glede for oss som bor her. Verdien av naturmangfold er langt mer enn sjeldne eller utrydningstruede arter. Naturtyper og leveområder må ivaretas av en balansert og fornuftig arealdisponering.

Kommuneplanens samfunnsdel som skal være førende for byutviklingen, ble vedtatt av bystyret for to år siden. I den heter det blant annet at «Bergen skal ta vare på og styrke byen i naturen og naturen i byen».

I høringsforslaget til arealdelen som nå fremmes står de: «Ødelegging av leveområder er den største trusselen mot mangfoldet av planter og dyr. Naturmangfoldloven gir føringer for arbeidet med arealutvikling og fysiske tiltak som har innvirkning på naturmangfoldet. Å opprettholde et mangfold i naturen er også et tiltak for folkehelsen.»

Det er fornuftig skrevet, det er bare så synd at konsekvensen av forslaget til kommuneplanens arealdel er at naturmangfoldet i byen vår ødelegges område for område.

Vi er dessverre redd for at kommunen har bestemt seg, at prosessen kjøres uten tidlig og reell medvirkning for innbyggerne, og uten konsekvensutredning. Vi frykter at naturmangfoldet og dermed bokvaliteten vår blir skadelidende. Det er ingen trøst i et planutkast med pene bilder av naturmangfold som foreslås lagt under asfalt eller ferdigplen. Å ta vare på naturmangfoldet er også å ta vare på naturen og variasjonen i de nære omgivelsene våre.