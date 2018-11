DEBATT: Det er på tide at vi slutter å subsidiere forurensende flyturer med billig sprit.

Forrige uke skapte taxfreeordningen store overskrifter da Frp reagerte på at KrF støttet en innstramming av kvoten sammen med venstresiden.

Skal man først diskutere taxfreeordningen, bør man stille større spørsmål enn om nordmenn på vei hjem fra Syden skal få mulighet til å bytte tobakkskvoten med litt ekstra vin eller ikke. Et bedre spørsmål er om taxfreeordningen har livets rett i det hele tatt. For oss som er opptatt av å få ned klimagassutslippene, bør svaret være et klart nei.

Jeg har mer tro på økonomiske insentiver enn på moraliserende prekener. Folk vet at de skader miljøet ved å fly mye, men de gjøre det likevel. Velmenende holdningskampanjer er ikke tilstrekkelig for å få ned flytrafikken. Skal vi få folk til å endre flyvanene sine, må det rett og slett bli mindre lukrativt å fly. Å avvikle taxfreeordningen vil være et godt sted å starte.

Av en eller annen grunn er taxfreeordningen blitt en hellig ku som ikke kan røres, og alminnelige klimapolitiske prinsipper ser ikke ut til å gjelde for den.

Ellers i klimapolitikken er det bred enighet om at den som forurenser, betaler for sine utslipp, men dette prinsippet ser ikke ut til å gjelde for nordmenn på vei hjem fra utlandet. I stedet for å måtte betale ekstra for CO2-utslippene som flyturen fører med seg, blir flypassasjerene premiert med muligheten til å kjøpe avgiftsfri alkohol.

Taxfreeordningen er også sosialt urettferdig. For hvem er det som flyr mest? Jo, det er forretningsfolk med mange jobbreiser, eller andre som er velstående nok til å dra på hyppige utenlandsturer. En sykepleier eller en arbeidsledig vil stort sett fly sjeldnere. Dette er en meningsløs omfordeling til fordel for velstående folk.

Det er på tide at vi slutter å subsidiere forurensende flyturer med billig sprit.