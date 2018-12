At Høyre hevder at Bybanen har dårlig dekningsgrad de stedene den ikke kjører, er en ganske ufortjent kritikk.

Få bor i gangavstand til de nye bybanestoppene, ifølge en UiB-forsker. «Dette viser at det er rett å vurdere alternativer til bybane», sier Høyres byrådslederkandidat Harald Victor Hove (H) til BT 29. november.

Det skjer under ett år etter at Høyre var med blant andre Venstre, Arbeiderpartiet, KrF og SV å stemme frem en fantastisk trasé i dagen gjennom Ytre Sandviken og til Åsane.

Det var stor jubel da Ytre Sandviken forsto at byens politikere endelig tar grep for å reparere nærmiljøet, ved å bygge Bybanen gjennom bydelen og flytte bilkaoset inn i fjell. Nå er alt satt i spill igjen. Det er ubegripelig for oss at Høyre vil trekke seg tilbake enda en gang, og det er ubegripelig at vi nok en gang må kjempe mot et Høyre som vil reversere eksisterende vedtak.

I 2014 klarte Høyre egenhendig å stoppe utbygging av Bybanen nordover, og fikk fremskyndet byggingen av Bybanen til Fyllingsdalen på bekostning av Sandviken og Åsane. Et valg som fikk store konsekvenser, blant annet at Koengen nå er blitt pekt på som en veldig kostbar midlertidig godsterminal.

I 2015 var alle allerede trøtt og lei av debatten om hvordan banen skulle bygges mellom sentrum og Åsane, men ingen var i tvil om at den skulle bygges. Fire år senere skal det utrolig nok bli ny kamp. Venstre vil være garantisten for å holde høyt tempo i arbeidet med å få Bybanen gjennom Bergen sentrum til Ytre Sandviken og Åsane.

Bybanen nordover blir en solid ryggrad i kollektivsystemet. Banen vil ikke ha kapasitet til å frakte alle som skal nordover, og det er heller ikke meningen. Når Bybanen står ferdig, har vi også bygget en enda raskere trasé for ekspressbussene som er en viktig del av kollektivsystemet.

Bybane er en avgjørende brikke for å klare å nå klimamålene våre, men også for å fjerne kø og bedre nærmiljø som er for mye preget av biler. En eneste bybane får plass til to kilometer bilkø. For å skape en bedre by er Bybanen derfor helt avgjørende.

Bybanen nordover har etter løsningen vi fikk til i Ytre Sandviken en veldig god dekningsgrad langs traseen, den er langt raskere enn de andre traseene, og har god balanse mellom bolig, handel, kultur og arbeidsplasser.

At Høyre hevder at Bybanen har dårlig dekningsgrad de stedene den ikke kjører, er en ganske ufortjent kritikk. Løsningen på det er jo ikke å bygge mindre bybane, men tvert imot mer.