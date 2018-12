DEBATT: Tre problemer med Bybanen - og løsningen på dem.

Bybanen er det dyreste kollektivprosjektet vestpå siden Bergensbanen, med en kostnadsramme på bortimot 25 milliarder kroner. Hittil har Bybanen hatt skuffende liten effekt både på kollektivandeler og bilbruk.

Det er lett å være enig med Monica Mæland (H), som sier at det ikke er opplagt at svaret som var riktig i 1999, er det idag og i 2030. Det må være lov å ta en fot i bakken og vurdere alternativer.

Et godt alternativ er «Bus Rapid Transit» (BRT), det en kan kalle «bybane på dekk». Tanken om å bruke BRT i stedet for tog i bybanetraseen mot Fyllingsdalen og Åsane, har overraskende mange fordeler. For å illustrere kan vi se nærmere på tre hovedproblemer med Bybanen, og hvordan BRT langt på vei kan løse dem.

1. Det første problemet med Bybanen er begrenset kapasitet. Den er full i rushtiden, og en del dropper utvilsomt kollektiv av den grunn. Kapasiteten er begrenset fordi bybanesett i praksis må holde betydelig avstand, ellers hoper togsett seg opp (den har også lang bremselengde).

I skrivende stund er det omtrent fire minutter mellom bybanesettene i rushtiden. Argumentet om at Bybanen blir en suksess i hundreårsperspektiv, er litt vanskelig å forholde seg til siden befolkningen – og presset i rushtrafikken – nok ikke blir mindre da enn nå.

BRT har høyere kapasitet enn Bybanen. Busser kan kjøre med langt kortere avstand enn fire minutter, kanskje ned mot hvert 30. sekund. BRT har derfor mye høyere kapasitet enn Bybanen. En kan lett se for seg at BRT kan frakte tre ganger så mange passasjerer til sentrum i rushet som Bybanen. I det heller lave tempoet Bergen vokser, vil det holde i mange år.

2. Det andre problemet med Bybanen er at den er treg i forhold til bil og buss, spesielt på lengre avstander. Jeg har forlystet meg med å sammenligne Bybanen med tidligere tiders togforbindelse mellom Bergen og Nesttun (som var hovedtraseen til Bergensbanen før Ulrikstunnelen ble bygget på 60-tallet). Christian Michelsen kunne i 1898 reise med tog fra Bergen til Nesttun like raskt som Bybanen frakter oss det samme strekket i 2018, altså rundt 25 minutter. Vel er det hyggelig å ta Bybanen, men folk flest er travle. Jo lengre avstand, jo større problem er det at Bybanen går tregt. Bergen-Flesland tar 45 minutter med Bybanen, Flybussen rundt 20 minutter.

BRT kan frakte deg raskere enn Bybanen. Grunnen er enkel: Busser kan kjøre forbi hverandre i bybanetraseen, i motsetning til Bybanen. Det gjør at en kan kombinere «saktegående» BRT som stopper på hvert stopp (som Bybanen idag) med ekspressbusser, som kjører forbi holdepasser. Med BRT kan en forestille seg en gang i fremtiden å kunne kjøre fra Åsane til Flesland i bybanetraseen på under halvtimen. Tenk det!

3. Det tredje problemet med Bybanen er at den i stor grad begunstiger dem som bor nær (en liten andel av befolkningen) mens fellesskapet betaler. En undersøkelse jeg nettopp gjorde, viser at omtrent 15 prosent av befolkningen i Fyllingsdalen og Åsane bor i nedslagsfeltet til Bybanen – innen 600 meter fra en bybanestasjon. 600 meter er ikke valgt tilfeldig, dette er innsikten fra en TØI-artikkel fra 2017. Dersom en er avhengig av såkalt «feederbuss» eller bil, eller en lang spasertur i regnet, blir tidstapet og ubeleiligheten ved å ta Bybanen for stor.

BRT vil ha langt større tilfang enn Bybanen. Grunnen er enkel: Busser kan kjøre i vanlig vei fra for eksempel Varden, og så kjøre inn i bybanetraseen ved Oasen (tilsvarende for Åsane, selvsagt). Dette gjør at effektiv radius blir langt større enn 600-700 meter. Det gjør også at de som blir begunstiget av bybane, går fra å være en liten andel av befolkningen til kanskje en majoritet. Fellesskapet betaler for noe som kommer fellesskapet til gode. Det er slik det skal være.