Det er med glede jeg observerer at grunnprinsippet i Nato, «Én for alle, alle for én», har fått en ny giv. Storøvelsen Trident Juncture er helt nødvendig for å sikre at vi holder høy kvalitet på soldater og materiell både i våre egne, beskjedne styrker og hos våre alliertes militære enheter.

Uten Nato er vårt lands forsvar ingenting verdt. Enkelte som er imot forsvarsalliansen, drømmer om å erstatte den med et nærmest felles militærvesen i Norden, og på den måten støtte hverandre i en eventuelt konflikt. Det er å tro på han som dukker opp hver desember! En slik styrkesammensetning ville ikke hatt rare greiene å stille opp med mot den opplagte og eneste reelle fienden, Russland.

For å sitere «vår egen» generalsekretær Jens Stoltenberg: «Øvelsen er en klar melding om at Nato har evnen og viljen til å beskytte våre medlemsland mot enhver som vil utfordre oss.»

Tidligere kunne vi lese i Bergens Tidende at Rødt, NKP, Kvinner for fred og andre holdt appeller i Bergen sentrum. En av parolene var «Krig er terror». Ja, i Syria, Jemen og Irak er krig terror – det har vi alle skjønt. Men det har ingenting å gjøre med årets øvelse her i nord.

En annen parole var av det mer komiske slaget, nemlig «Hent soldatene hjem». Jeg må innrømme at den forsto jeg ikke. Hvis det med dette menes de ytterst få mannskapene Norge har utplassert utenfor våre landegrenser – som stort sett har hatt høy standard både fagmilitært og med et verdigrunnlag tuftet på høy etikk og moral – blir slike paroler floskler fra ytterste venstre. Samtidig må det innrømmes at deler av Libya-aksjonen var kritikkverdig.

Men å hevde at Norge og Nato har en aggressiv linje mot Russland – av alle land, det vitner om kunnskapsløshet og et svært naivt tankesett. Da lukker man øynene for at Putin har rustet kraftig opp både konvensjonelle våpen og fryktinngytende atomvåpen. Fra russisk side har utviklingen av nye raketter med atomstridshoder vært høyt prioritert. USA har intet annet valg enn å gi tilbake med samme mynt – dessverre.

Går vi tilbake til 1980-tallet, da det sist var store Nato-øvelser i Norge, var spesielt vår nordligste landsdel befestet med ikke ubetydelige, norske styrker. I dag er det omtrent ingenting igjen. Det bør vi gjøre noe med, og vi spør selvsagt ikke Russland om lov!