Når godt voksne mennesker ikke klarer å moderere seg - hvordan skal vi da få barn og unge til å forstå at det ikke er greit å krenke andre?

Jeg blir kald i kroppen når jeg leser gjennom kommentarfeltene i flere av dagens nettaviser. I ett står det at en av byrådene i bergenspolitikken blir karakterisert som en jævla ubrukelig heks og det som verre er, og flere titalls likere hiver seg på.

Ordføreren i Vågsøy, Kristin Maurstad, ble kalt hore og maktsyk etter flere omstridte politiske debatter. Hun ble til slutt innlagt på sykehus etter all hetsen hun fikk.

Er det virkelig greit at man som politiker, kjendis eller profilert samfunnsdebattant skal måtte tåle å få trusler og bli grovt sjikanert for ens politiske mening, klesstil, legning, jobb, livsstil eller oppførsel?

Ønsker vi virkelig et samfunn der det er akseptabelt at man henger ut andre mennesker bare fordi vi ikke liker vedkommende, er uenige, eller vi mener at de har gjort noe dumt? Som offentlig person må man tåle kritikk, men det er stor forskjell på faktabasert kritikk og hets.

Å bli hengt ut i kommentarfeltene må være sårt for dem det gjelder. Ikke minst må det gjøre vondt at familie og venner må lese stygge kommentarer om en på nettet. Det kan føre til at folk kvier seg for å ta på seg politiske verv eller delta i ulike diskusjoner. Dette kan bli et demokratisk problem, og det kan være med på å stenge de gode stemmene ute.

Teknologien gir oss gode muligheter til å delta i den offentlige debatten, og jeg deltar selv. Men jeg reagerer på mediehusenes provoserende spørsmål for å fyre opp under hets og sjikanering: «Hun mener det er greit at somaliere reiser hjem på ferie – hva synes du om det?». Slike spørsmål vekker følelser og kommentarfeltet eksploderer nærmest i negative ytringer sekunder etter. Ikke fortell meg at redaksjonene ikke vet på forhånd hvilke saker som vil få det til koke på nett.

Jeg vil utfordre redaksjonene til å sette på en eller annen form for brems fremover. La oss alle jobbe for at kommentarfeltene på nett blir mer anstendige.

For oss som jobber med barn og unges oppvekst, er det ekstra trist å registrere hvordan unge mennesker lett kan lære å mobbe og krenke av voksne gjennom kommentarfelt på nett.

Når godt voksne mennesker ikke klarer å moderere seg - hvordan skal vi da få barn og unge til å forstå at det ikke er greit å krenke og mobbe andre?