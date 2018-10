Rettsstaten sviktet en av sine viktigste oppgaver: Å beskytte de svake i samfunnet mot overgrep. Det var dette Erna Solberg sa unnskyld for.

Tyskerjentene fortjener ingen unnskyldning, skriver Stig Breistein i BT 25. oktober. Han ser på dem som landssvikere som tok det lette valget ved å oppmuntre makthaverne og motta alle de privilegiene av rikdom og luksus dette medførte.

Under den tyske okkupasjonen 1940–1945 ble «gode nordmenn» svært provosert over norske kvinner som gikk hånd i hånd med fiendens soldater i stedet for å lage en isfront mellom nordmenn og okkupanter. Norske myndigheter så med avsky på disse kvinnene, og brukte propaganda for å sverte dem. Myndighetene påsto at det dreide seg om noen få kvinner, som var mindre intelligente og lite attraktive – rent ut prostituerte.

Noen av mytene lever videre den dag i dag, men min forskning viser at tyskerjentene besto av et bredt lag av befolkningen. De rundt 100.000 tyskerjentene hadde én ting til felles: At de ikke var tilstrekkelig avvisende overfor tyskerne.

Mange hadde kommet i prat med tyskerne på jobben, andre hadde okkupasjonssoldater innkvartert i huset der de bodde. Ryktene løp raskt, og de som ble sett sammen med en tysker på gaten, ble stemplet som tyskerjenter.

Tyskerjentene var godt beskyttet under okkupasjonen. Sjikane, for eksempel i form av skamklipping, ble strengt straffet av okkupasjonsmakten.

Etter frigjøringen var det opp til den norske rettsstaten å beskytte tyskerjentene, men rettsstaten sviktet. Jentene opplevde å miste jobben fordi kollegene nektet å jobbe sammen med dem. Naboer sluttet å hilse, og huseiere kastet dem ut.

Reaksjonene varierte veldig. Mens mange opplevde få ubehageligheter, ble andre regelrett overfalt. Det groveste overgrepet var skamklippingen av flere tusen tyskerjenter i ukene etter frigjøringsdagen. Klippeaksjonene kunne gå fredelig for seg, eller være svært voldelige. Ikke sjelden var motstandsmenn aktive gjerningsmenn eller passive tilskuere.

Ofrene var iblant utvalgt på forhånd, fordi de ble sett på som «tyskertøs av verste sort». Men det hendte også at kvinnene ble plukket ut spontant. Ikke alle som ble skamklipt hadde hatt noe med tyskerne å gjøre.

Myndighetene ønsket å få slutt på skamklippingen, samtidig som de tydelig sympatiserte med gjerningsmennene. Å skamklippe en tyskerjente ble karakterisert som «en sunn og naturlig reaksjon.»

Myndighetene straffet også tyskerjenter med internering og landsforvisning. Norske politimenn så på tyskerjentene som landssvikere, og i mai 1945 arresterte de tusenvis av kvinner og siktet dem for «tyskertrafikk». Problemet – sett med politiets øyne – var at det ikke var forbudt å «gå med tyskere». Løsningen ble å internere jentene.

Helsemyndighetene påsto at interneringen var nødvendig for å hindre spredning av kjønnssykdommer, og i et lystig innslag i Filmavisen hevdes det at rundt 75 prosent av de internerte kvinnene var «smittefarlige». I realiteten var under 20 prosent av kvinnene smittet av kjønnssykdommer.

Lovhjemmelen for interneringen var to midlertidige lover, og fordi internering ikke var en straff i juridisk forstand, kunne ikke tyskerjentene anke avgjørelsen. I realiteten ble de fengslet uten lov og dom.

Kvinnene satt innesperret i opptil syv måneder og ble tvunget til å arbeide uten lønn. De ble også utsatt for brevsensur. Døtre fikk ikke motta mat som mødrene deres sendte. En tyskerjente som skrev brev til en høyesterettsadvokat for at han skulle få henne løslatt, fikk aldri noe svar. Brevet ble nemlig beslaglagt av myndighetene. Rettsstaten sviktet.

Rettsstaten sviktet også kvinnene som giftet seg med tyskere, de ble nemlig fratatt sitt norske statsborgerskap og landsforvist til Tyskland. Stortinget gjorde de nødvendige endringene i Statsborgerrettsloven i august 1945, og lovendringen rammet også ekteskap inngått før august 1945.

Loven fikk altså tilbakevirkende kraft, i strid med Grunnlovens § 97. Argumentet til forsvarsminister Jens Chr. Hauge var at kvinnene ikke fortjente Grunnlovens beskyttelse – de hadde sviktet og «vakt alminnelig forbitrelse». Stortingspolitikerne nikket og var enige.

Slik var seierherrenes justis: «Gode nordmenn» gjorde som de ville, fordi de definerte hva som var rett og galt. Lovendringen gjaldt bare for kvinner, for norske menn som giftet seg med «gråmus» – tyske funksjonærer ansatt i Wehrmacht – ble ikke landsforvist. De fikk bli i Norge sammen med sine tyskfødte koner.

Årsakene til hatet mot tyskerjentene var imidlertid mer sammensatt, for også kvinner som var sammen med allierte soldater, ble kalt for svikere og truet med skamklipping.

Det var nærmest uunngåelig at tyskerjentene skulle få en eller annen form for reaksjon etter krigen, selv om de ikke hadde brutt noen lov. Men dette er grove brudd på prinsippet om at ingen borger skal straffes uten dom, eller dømmes uten lov.

Rettsstaten sviktet en av sine viktigste oppgaver, nemlig å beskytte de svake i samfunnet mot overgrep. Det var dette Erna Solberg ba tyskerjentene om unnskyldning for.