Målesystemene som brukes i Bergen, er svært pålitelige.

I et debattinnlegg i Bergens Tidende datert 7. oktober påstås det at luftkvalitetsmålingene i Bergen ikke er til å stole på. Det er feil.

Alle målestasjoner i Norge er plassert og utformet i tråd med Det europeiske luftkvalitetsdirektivet (2008/50/EF), i tillegg til EUs kommisjonsdirektiv 2015/1480 og Forurensningsforskriftens kapittel 7. Det gjelder også målestasjonene i Bergen. De oppfyller altså kravene i et meget detaljert regelverk for hva slags luftforurensende stoffer som skal måles, og hvordan, hvor og hvor ofte.

Det vil si at vi over hele Europa brukes de samme referansemetodene for å måle luftkvalitet og de samme drifts- og kalibreringsrutinene for å sikre data av høy kvalitet. Det betyr også at det så langt bare er målinger fra disse referansemålestasjonene som anses å være av høy nok kvalitet til å kunne brukes som grunnlag for å vurdere om luftkvaliteten er i henhold til krav i lovverket, og å basere helseråd på.

Så i motsetning til hva forfatteren av innlegget i BT hevder, er målesystemene som brukes i Bergen svært pålitelige og danner et godt grunnlag for politiske beslutninger.

Dagens overvåking er altså til å stole på. Men vi ser behovet for høyere geografisk oppløsning på målingene, noe målesystemer basert på mikrosensorteknologi på sikt kan bidra til.

Foreløpig er det ikke utviklet standardiserte metoder for kvalitetssikring av data fra dem, slik vi har for de faste referansemålestasjonene. Både Bergen kommune og NILU er med i et forskningsprosjekt som blant annet skal utvikle metoder som sikrer at mikrosensorer kan gi data av god nok kvalitet til å kunne basere helseråd på dem.

InnoSense er et spinoffselskap fra NILU. Men til forskjell fra teknologidirektøren i InnoSense, mener vi at det er svært viktig å skille mellom kvalitetssikrede målinger gjennomført i henhold til felleseuropeiske krav og ny teknologi vi har stor tro på – men som fortsatt er i utviklingsfasen.