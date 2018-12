Ingen vil være forelderen som ødela skolens julelunsj

Tror ikke skolen at foreldrene er i jobb?

JULELUNSJ: Veldig mange andre arbeidstakere må avholde juleavslutning etter arbeidstid. Hvorfor kan ikke dette også gjelde skolens ansatte? spør innsender. Foto: Vegar Valde

Anne Lise Haukås Mor, Bergen

Publisert: Publisert 21. desember 2018 16:55

Hvorfor kan ikke lærere og skoleansatte ha juleavslutningen sin etter arbeidstid? Hvor samfunnsnyttig er det at vi foreldre tar fri fra jobb for å hente barna til lunsj siste skoledag hvert eneste år?

Vi har to barn på småtrinnet på en skole i Bergen kommune. Skolen virker som en bra skole med mange flinke, engasjerte og dyktige lærere og andre ansatte. Likevel er det en kultur her som jeg ikke helt kan forstå.

Jeg lurer på om skolens ansatte ikke tror at foreldrene til elevene er i jobb? Eller at vi alle har ytterst fleksible jobber som vi bare kan forlate i tide og utide for å delta på skolens arrangementer?

Gjennom høsten har det vært flere aktiviteter på dagtid som involverer oss foreldre. Foreldresamtaler, som uten unntak må avholdes midt på dagen. Klart vi skal stille på dette. Det er en viktig samtale både for oss og barnet. Jeg forstår at lærerne helst ikke vil arbeide på kveldstid for å få dette til å gå rundt.

Likevel ser jeg også hvor mange arbeidstimer som faktisk går tapt fordi alle foreldre ser seg nødt til å prioritere dette midt på dagen. Hvis de kan da, vel og merke. For det er vel faktisk noen arbedstakere som ikke har mulighet til å ta seg fri for slike formål midt på dagen, uansett hvor mye de ønsker det? Er det god samfunnsøkonomi i denne praksisen?

Videre har vi hatt juleavslutning med tilhørende Luciafrokost. Klart man som foreldre må stille på juleavslutningen hvor vi får høre barna synge og vise frem noe de har øvd på over lang tid! Jeg kan ikke tenke meg noen foreldre som ikke har lyst å stille på barnets juleavslutning. Jeg forstår at lærerne ikke vil arbeide på kveldstid for å gjennomføre juleavslutninger.

Men igjen stusser jeg over samfunnsøkonomien i at 1-2 voksne per elev tar fri flere timer midt på dagen i beste arbeidstid for å delta på dette? Også får jeg litt vondt i magen med tanke på de barna som ikke hadde noen av sine til stede fordi foreldrene ikke hadde en jobb som tillot at de tok seg fri.

En av de siste dagene i november fikk vi et brev hjem i sekken fra rektor. Vi ble informert om at det på siste skoledag før jul ville bli avholdt julelunsj for alle skolens ansatte. De oppfordret derfor foreldre med barn i SFO (skolefritidsordningen) til å hente sine barn før kl 13 så alle ansatte kunne

delta på dette.

Igjen spør jeg meg selv hvordan skolen kan forsvare en slik forespørsel om at over 200 foreldre skal ta seg fri fra jobbene sine for at de skal avholde sin årlige julelunsj?

Jeg lurer på om de ikke ser ringvirkningen av slike forespørsler. Skolen og SFO er vesentlige institusjoner i vårt samfunn, og de fleste foreldre er helt avhengig av dette for å kunne være i jobb. Det er for de færreste et tilbud vi foreldre benytter bare fordi vi «har lyst».

De færreste har derfor også anledning til å hente barna 4 timer tidligere en dag, fordi skolen ønsker det. Når skolen, tydeligvis hvert år, velger å sende ut et slikt brev - vil mange foreldre strekke seg langt for å faktisk hente barna tidlig denne dagen.

Ingen vil vel være «den ene» forelderen som ødela skolens julelunsj! Det medfører også at de barna som faktisk ikke har noe valg, blir de skadelidende. De blir en byrde, et barn som «skulle vært hentet», i tillegg til at de kanskje ikke har noen av vennene sine der og føler seg alene. Mor og far som er på jobben de ikke kommer seg fra, går med dårlig samvittighet og føler seg som verdens verste foreldre.

Så jeg lurer på hvor nødvendig dette er? Veldig mange andre arbeidstakere må avholde juleavslutning etter arbeidstid. Hvorfor kan ikke dette også gjelde skolens ansatte? Jeg har hørt at avspaseringen lærerne tar ut i flere uker om sommeren, er kompensasjon for alt kveldsarbeidet og forberedelsestiden de utfører resten av året. Likevel er det ikke mulig å avholde foreldresamtaler og avslutninger på ettermiddagstid? Det skurrer litt for meg.

Jeg kjenner til skoler hvor kulturen rundt dette er annerledes. Hvor foreldresamtaler, avslutninger og arrangementer utelukkende er på ettermiddagstid. De ansattes juleavslutning er foreldrene da helt uvedkommende. Det er altså mulig.

Skolen har mottatt flere klager fra foreldre på denne praksisen tidligere, uten at det tilsynelatende taes til etteretning. Derfor velger jeg å løfte debatten til det offentlige rom. Kanskje er det gode motargumenter som jeg trenger å høre?

