Hvorfor ikke la eksisterende hurtigbåter ta turen innom Sotra? Det krever ingen investeringer, og det koster Skyss ingenting.

Det er store problemer med rushtrafikken fra og til Sotra, og sterkt ønske om å få til hurtigbåtforbindelse som det er til Askøy og Knarvik. Politikerne sier dette vil koste mye og må utredes.

Mens det bevilges penger for å utrede hurtigbåtrute til Sotra, kan man jo bare sette i gang med å utnytte eksisterende hurtigbåtruter – så å si over natten.

Hver dag går det hurtigbåter like forbi Brattholmen kai til og fra Sunnhordland og Rosendal med god kapasitet. Det tar kun to minutter ekstra å sette baugen oppom Brattholmen kai, og sette av og ta på passasjerer. Alle disse rutene har stopp på Flesland kai i begge retninger. Eksempelvis kommer det hurtigbåt fra Leirvik, med ankomst Bergen kl. 08.

Jeg var på Strandkaien forleden da denne la til, og telte ca. 90 avstigende passasjerer. Det betyr at langt under halve kapasiteten er i bruk. Det betyr at den kunne tatt med seg en mengde passasjerer inn til sentrum på ca. 15 minutter. Ruten må gjerne justeres et par minutter, da båten korresponderer med Norleds avganger til Sogn og Nordfjord kl. 08. Avgangen fra Bergen 08.10 ville også en god del som skal til Flesland kunne ha nytte av.

Det tar kun ca. syv minutter fra Brattholmen til Flesland kai, der det er fast oppsatt bussrute til flyplassen. Busser går det også mellom Straume og Brattholmen. Også midt på dagen, ettermiddag og kveld går hurtigbåtene til Sunnhordland like forbi i hver retning. Det samme gjelder Rødnes hurtigbåtrute til Rosendal, som går morgen og ettermiddag.

Å la disse båtene gå oppom Brattholmen krever ingen investeringer, og det koster Skyss ingenting. Tvert imot. Anbudet Skyss har med Norled på Sunnhordlandsrutene er slik at Norled får betalt det samme om man går med tomme eller fulle båter. Det ville styrket trafikk- og inntektsgrunnlaget både for Sunnhordland og Rosendalsruten med anløp på Sotra, der det bor over 30.000 mennesker.

Og hvorfor økes ikke frekvensene på fergen Klokkarvik-Hjellestad i morgen og ettermiddagsrushet, slik at den blir et reelt alternativ for folk sør på Sotra som kvier seg til køståing mot Sotrabrua? Den ligger jo der i fergeleiet med full bemanning.