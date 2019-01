DEBATT: Vi kan ikke være sikre på resultatet vi får, og kan få angst av mindre.

Jeg har med vantro lest artikkelen i BT 6. januar om undersøkelser ved røntgenselskapet Unilabs. Helsetilsynet må nå granske selskapet etter uvanlig mange feil, og CT-bilder må sjekkes på nytt.

Hva skal vi som tar CT-undersøkelse tro? Vi kan ikke være sikre på resultatet vi får, og kan få angst av mindre. Jeg leser at radiologene til Unilabs får bonus dersom de klarer å beskrive mer enn 150 undersøkelser om dagen. Dette er så hinsides at det ikke er til å tro. Er det rart at det gjøres feil?

Husk at det er menneskeliv dette dreier seg om.

En stor takk til BT-journalist Kari Pedersen.