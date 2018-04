Angrepet mot en syrisk flybase viser at Israel er villige til å gå langt for å begrense Irans posisjon i Syria.

Mandag denne uken startet brått og dramatisk med meldinger fra Syria. Russland og Syria anklager Israel for å stå bak rakettangrepet på militærbasen T-4 i provinsen Homs i Syria.

Minst 14 mennesker skal være drept i angrepet på den militære flyplassen, blant dem fire iranske soldater.

De aller første meldingene fra Syria antydet at det var USA som sto bak, noe amerikanerne benektet. Raskt ble Israel pekt ut i stedet. Både det russiske forsvaret og fra offisielt hold i Syria meldes det at det var to israelske F-15-fly som avfyrte missilene i Homs fra libanesisk luftrom.

Angrepet mandag må sees på som en direkte konfrontasjon fra Israel mot iranerne. Israel har flere ganger tidligere sagt at de ikke vil godta at erkefienden Iran får et militært fotfeste i Syria.

Iran har det siste året sterkt økt sin innflytelse i hele Midtøsten, til stor frykt for både Israel og amerikanerne som stadig sterkere satser på Saudi-Arabia som alliert. Iran har vunnet frem i Syria gjennom at Bashar Al- Assad ble sittende som president, i Irak gjennom et sjia-alliert regime, i Libanon med Hizbollah-militsen og i Jemen med støtte til Houthi-militsen.

Iran har også økt sine maktbaser og lommer gjennom sjiareligiøse grupperinger i Afghanistan, som blant hazarafolket.

Videre finner Tyrkia og Iran sammen i felles interesseområder, slik som holdningen til sine kurdiske minoriteter. I den ikke-muslimske verden er forholdet mellom Iran og Kina stadig tettere, med sterkere handelsrelasjoner.

Iran har en viktig rolle i Kinas gigantprosjekt med bygging av den nye silkeveien, et infrastrukturnettverk med jernbane, havner og rørledninger som strekker seg fra Russland, gjennom Sentral-Asia, Sør-Øst-Asia, Midtøsten, Balkan og Spania.

Også Russland er en nær, viktig og mektig alliert av Iran. Den nye sterke alliansen ble tydelig i Ankara forrige uke da Tyrkia, Russland og Iran var samlet til et hjertelig og uvanlig toppmøte, der de tidligere regionale rivalene fant frem til felles interesse om Syria.

Det var Putins første utenlandstur etter at han ble gjenvalgt som president.

Fra Iran deltok president Hassan Rouhani for å finne frem til en samlet strategi i Syria. Alle landene har brukt store militære ressurser i Syria, og møtet ble tolket som et klart tegn på at de ville finne frem til en felles Syria-strategi. Vestlige land, med amerikanerne i spissen, ledet an i syv år for å få fjernet Bashar al-Assad, men vant ikke frem med sitt krav om at han skulle gå.

I stedet har amerikanerne varslet for kort tid siden at de forbereder seg på en tilbaketrekking etter at IS ble nedkjempet i det krigsherjede landet.

De siste årene har derfor Iran utvilsomt inntatt en stadig større og viktigere politisk rolle på den internasjonale scenen. Etter tiår med sanksjoner og diplomatisk isolasjon fra resten av verden har Iran etablert sine nye og betydningsfulle allianser i både den muslimske og ikke-muslimske verden, og Iran kan derfor ikke avskrives.

Irans mektige Revolusjonsgarde har spilt en viktig rolle i krigføringen mot sunni-militante jihadister i IS.

Siden 2017, og siden IS ble nedkjempet, er maktbalansen i hele Midtøsten derfor endret. Slik som jeg skriver om i min nye bok «Iran og det nye Midtøsten», startet Iran gradvis å øke sin makt etter Iran-Irak krigen i 1980–88, også kalt den første golfkrigen.

Minst en halv million mennesker ble drept, og det var i denne krigen at den sekteriske konflikten med araberne ble forsterket i nyere tid. Krigen, som førte til store tap på begge sider, førte til at Iran innså tydeligere at de var nødt til å øke egen makt i den muslimske verden for å overleve. Siden har de vokst seg til en uunnværlig aktør i Midtøsten.

Israel kjører nå en hardere politisk offensiv mot et sterkere Iran i Syria. Med mandagens angrep er det stadig tydeligere at Israel er villige til å gå langt for dette.

Mandagens missilangrep er den andre direkte konfrontasjonen mellom Iran og Syria på kort tid. Senest i februar anklaget Israel styrker fra Iran for å ha sendt en drone inn over Israel. Den israelske hæren angrep deretter iranske styrker i Syria, og et israelsk F-16-fly ble skutt ned av syriske styrker.

På sikkerhetskonferansen i München rett etter, som samlet en rekke verdensledere, gikk Iran og Israel til verbale angrep på hverandre. Statsminister Benjamin Netanyahu kalte Iran den største verdenstrusselen, og viste frem en metallbit, som ifølge han, stammet fra en iransk drone som Israel hadde skutt ned.

Iranerne på sin side nektet for at metallbiten stammet fra dem og svarte med å kalle Netanyahu for en tegneseriefigur. Den gang involverte den russiske presidenten Vladimir Putin seg direkte for å stanse en hevnaksjon, som ville fått fatale konsekvenser.

Det var gode nyheter at IS i fjor ble endelig nedkjempet i Syria og Irak, og at terroristenes selvoppnevnte kalifat ble eliminert.

Men dessverre viser utviklingen den siste uken, ikke minst det angivelige kjemiske angrepet i Douma lørdag med påfølgende ordkrig mellom USA og Russland, at Midtøsten har blitt farligere, mer sammenvevd og eksplosiv, og at det syriske folket vil fortsette å betale prisen for stormakter som kjemper mot hverandre på deres jord.

