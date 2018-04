Acer-debatten har ja-siden glemt å fortelle hvorfor energisamarbeid er viktig.

Debatten om Acer har hele veien vært på nei-sidens premisser. Ingen har forklart hvorfor det er viktig å delta i EUs energipolitikk, og hva Norge kan tjene på det.

I stedet har man motbevist påstander fra ytre venstre, og dermed latt de styre debatten. Ingen er enig i politikk hvor man bare motbeviser motstanderen. Man må begrunne hvorfor man gjør endringer, og hvorfor de er viktige.

Det er positivt at Norge nå skal bli en del av EUs tredje energipakke. Her er 5 gode grunner:

Med Acer erstatter vi et tyvetall ulike kraftmarkeder med regulatoriske hindre som vil gjøre samarbeid enklere. Med én myndighet å forholde seg til, blir det enklere for alle parter å forhandle. Acer fører til mindre byråkrati og gjør det enklere for nasjoner å handle.

Miljøgevinsten er stor. Skal vi forplikte oss til EUs klimamål om et grønt skifte og en fornybar industri, må vi samarbeide om energipolitikk. I Danmark gikk de bort fra kull, og lente seg på vindkraft. Heldigvis for Danmark, kunne de på dager hvor det ikke blåste importere strøm fra Norge.

Her spiller EU-land hverandre gode og det viser at samarbeid er nøkkelen for et grønt skifte.

EUs byrå for samarbeid mellom nasjonale enirgeregulatorer, også kalt Acer, er en energipakke vi skal være en del av. Vi er ikke et EU-land, og har ikke stemmerett i EU. Dette vil gi oss en plass ved bordet, og gjør at vi kan være med å forme EUs energipolitikk.

Byrået er ikke en lovgivende makt, men er en premissleverandør i EU.

Vi tjener gode penger på å selge strøm til Europa. Nå skal ikke legging av kabler blandes med Acer, likevel gjør det enklere for de eksisterende kablene vi har å selge energien. Majoriteten av norsk vannkraft er eid av det offentlige og profitten går til fellesskapet, som sykehjem, skoler og veier.

Handel er utelukkende positivt. At nasjoner handler med hverandre er ikke et nullsumspill, men noe alle tjener på. At EU nå legger til rette for å fjerne nasjonale barrierer er noe vi burde juble for. Land finner løsninger i fellesskap, ikke isolert hver for seg.

Vi som er for EU og europeisk samarbeid, må bli flinkere til å fortelle hvorfor. Vi ender opp i en oppklarende rolle, mens nei-siden får hamre løs med argumenter.