Her er syv råd for å gli inn i mengden.

Hvor ulikt er Norge fra ditt hjemland? Dersom svaret er “veldig!”, betyr det nok at du har begått noen sosiale feiltrinn og avslørt deg som internasjonal student. Dersom du vil gli inn i mengden i det norske samfunnet, har du snublet over den perfekte artikkelen.

Her får du noen velmenende råd fra meg, en tidligere «fortapt og bortkommet» internasjonale student, basert på mine erfaringer. Etter åtte måneder i Norge kan jeg forsikre deg om at disse rådene vil får deg til å virke langt mer norsk.

1. Ikke snakk med noen på Bybanen

Det er en grunn til at dette er råd nummer 1. Nordmenn kan virke iskalde. Dette er selvsagt bare en fasade, for de er virkelig hyggelige. Men om du vil gli inn i mengden, ikke snakk. Ikke stirr på personen ved siden av deg. Bare lat som du ikke ser vedkommende.

Om du vil av og det sitter noen ved siden av deg, bare reis deg og beveg deg mot døren uten et ord. De vil forstå, og slippe deg forbi.

2. Ikke si hei eller ha det til bussjåføren.

Du er en raring om du gjør det. I Paris, der jeg er fra, er det svært uhøflig å ikke hilse på bussjåføren når du går av og på bussen. Her ser det ut til å være omvendt. Det betyr ikke at nordmenn ikke er høflige, bare at de ikke uttrykker denne typen ting.

Hvis du sier “hei”, får du bare et mistenksomt blikk fra bussjåføren tilbake – jeg har prøvd – med mindre du kommer over en bussjåfør i usedvanlig godt humør som svarer deg. Da er dere begge raringer.

3. Ikke se deg for før du krysser gaten

Dette er noe jeg elsker med Norge: Bilistene respekterer faktisk din rett som fotgjenger til å krysse et gangfelt. De stopper i det øyeblikk du viser tegn til å krysse gaten. Noen ganger har du kanskje ikke engang kommet til gangfeltet, før bilen stopper og venter. Du er ikke vant til det, så du skynder deg beskjemmet over gaten og vinker en takk til sjåføren.

Det avslører deg som utleding, for 1) nordmenn blir ikke flaue når rettighetene deres respekteres, og 2) du trenger ikke vinke til takk, fordi det er normalt at biler lar deg passere. Om du ikke forstår dette punktet, gå tilbake og les punkt 2.

Peter Mydske

4. Bruk refleks

Hvis du har brukt kollektivtransport nylig – uten å snakke med noen, håper jeg – vil du trolig ha lagt merke til plakatene med oppfordring om å bruke refleks for å bli sett i det endeløse vintermørket. Ikke bare er det essensielt for sikkerheten din, det får deg også til å se ut som en nordmann. Du kan feste dem til bagen, kåpen eller håndleddet uten å se rar ut. Er det ikke fantastisk? De som derimot er rare, er de som ikke bruker refleks. Så bruk refleks.

5. Sleng på deg treningstightsen og joggeskoene hver dag, også på skolen

Gjennom egne observasjoner, har jeg lagt merke til at nordmenn – i alle fall bergensere – ser ut til å foretrekke praktiske, fremfor trendy klær. Det er forståelig i en by der det regner så mye at du glemmer hvordan solen ser ut. Dessuten er treningsklær laget for å være komfortable, og det er akkurat hva du trenger når det er grått og kaldt ute.

6. Gå på fjelltur straks du ser en solstråle – selv om det regner

Av flere grunner. For det første, å gå på fjelltur er like naturlig for nordmenn som å puste. For det andre, kan du ikke reise hjem etter et lengre opphold i Bergen uten å ha erobret byens syv fjell. Det går bare ikke.

For det tredje, det kommer mest sannsynlig til å regne hver dag, så om du skal vente på godt vær, kommer du ikke til å få gjort noe særlig i Bergen. Og for det fjerde, du går jo alt med treningsklær, så hvorfor ikke bruke de til det de er laget for?

7. Om noen snakker til deg på en fjelltur, og det ikke høres ut som et spørsmål, bare smil og si “ja!”

Jeg vet jeg akkurat sa at nordmenn ikke snakker sammen, men det gjelder bare i sentrum. Om du går på fjelltur, vil du se de samme nordmennene, men nå vil de smile og snakke til deg. Det er både fint og dumt, fordi du ikke vil forstå hva de sier.

Men frykt ikke. Sannsynligvis kommenterer de bare hvor fint været er, eller hvor deilig det er å være på tur.

Vel, det siste kan jeg ikke være hundre prosent sikker på, da jeg ikke aner hva de sier.

Lykke til!

Teksten ble først publisert i Studvest på engelsk.