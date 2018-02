Jeg blir ikke beroliget av forsvarsministerens redegjørelse.

Blant forsvarsvenner i flere partier er det en økende bekymring over forsvarsbudsjettet, som har blitt kraftig redusert siden Berlinmuren falt i 1989. Denne sterke bekymringen deler jeg, og forsvarsminister Frank Bakke-Jensens (H) redegjørelse i Stortinget bidro ikke til å berolige oss.

Forsvarsplanlegging handler om å se langt fremover. Problemet er at desto mer vi bygger ned, jo lengre frem skal vi helst se. Det tar lang tid å bygge opp forsvarsevnen. Dette gjelder materielt, men ikke minst kompetansemessig. Det tar ca. 20 år å utdanne en bataljonssjef eller en skipssjef på fregatt.

De fleste er altfor godt kjent med uttrykket «forutseende utenrikstjeneste» fra mellomkrigstiden. Erfaringen er krystallklar. Hver eneste gang Forsvaret er bygd ned eller forsømt, har nordmenn angret på det.

Én ting står fast: vår nærhet til Russland. I nabolandene har stormakten allerede vist ønske, evne og vilje til å bruke militær makt og asymmetrisk krigføring.

De som har lest et minimum av russisk historie og kultur, er ikke overrasket over Russlands måte å opptre på.

Å satse på Forsvaret har blitt sammenlignet med å tegne husforsikring, men det er mye mer enn det. Det er som å tegne forsikring på alt som betyr noe, sørge for å sikre verdiene, samt å betale skatt slik at vi har brannvesen og politi dersom noe likevel skjer.

Hva er våre felles økonomiske og menneskelige verdier verdt dersom noen tar det fra oss slik som 9. april 1940?

I forsvarssammenheng er kvantitet ofte en kvalitet i seg selv. Det må ikke glemmes i regnestykket som kan uttrykkes som «for alt vi har og alt vi er».

Med Solberg-regjeringen har forsvarsbudsjettet begynt å øke igjen, men det er langt frem til Natos mål om to prosent.

Å nå toprosentmålet for vårt rike land er mulig, hvis viljen er til stede. Land som Estland, Hellas, Polen og Romania klarte det i 2017. Latvia og Litauen forventes å nå målet i år.

Dersom forsvarsbudsjettet skal ha en reell mulighet til å nå minimum to prosent av BNP i 2024, må regjeringen forplikte seg til å halvere avstanden mellom dagens nivå på ca. 1,62 prosent og Nato-målet innen utløpet av denne stortingsperioden.

Det nytter ikke å skyve det ansvaret videre til neste periode.

Korrigering: I en tidligere versjon av dette innlegget stod det at Frank Bakke-Jensens redegjørelse var i trontaledebatten. Redegjørelsen var et svar på et skriftlig spørsmål, og det er rettet opp i teksten.