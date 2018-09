Når en av fem studenter svarer at de har skadet seg selv med vilje, og like mange har tenkt seriøst på å ta sitt eget liv, er det et rop om hjelp.

Måtte politikere over hele landet høre ropet, og hjelpe både fremtidens studenter, som i dag er barn, og dagens studenter, som trenger hjelp nå.

Å bli student gir en ung voksen mange problemstillinger å håndtere på en gang. Man flytter ut, man skal drive sin egen husholdning før første gang, være faglig selvstendig, opprette nytt nettverk og finne ut av hvem man er. Som en tilleggsbelastning er studentene i en økonomisk sårbar situasjon, sammenlignet med resten av befolkningen.

I forrige uke ble resultatene fra Studentenes helse og trivselsundersøkelse presentert. SHOT-undersøkelsen viser at nærmere en tredjedel av studentene føler seg ensomme. Én av tre! Først er det viktig å skille ensomhet fra det å være alene. Man kan ha objektivt sett ha mange venner, men likevel kjenne på en dyp følelse av å være alene.

«Alle forhold jeg har klart å forme på to år er overfladiske. Jeg trenger venner som merker at noe er galt. Som jeg kan slappe av med og sitte uten sminke med.» Ordene tilhører en jente som i 2016 hadde vært student i to år, og til Aftenpostens Si;D fikk hun lette hjertet sitt. For meg høres det ut som om hun savner ekte vennskap. Venner som ikke krever at man må presentere en fasade, men som tåler alle sidene av det å være menneske. Mennesker er dypest sett sosiale vesener. Vi må legge til rette for at vennskap kan skapes og bygges.

Universitetet i Sør- Øst Norge har funnet en løsning. Appen «Bli med» fungerer slik: Studenter kan legge inn aktiviteter – og andre studenter kan takke ja til å bli med. I løpet av en ukes tid var appen lastet ned 1200 ganger.

Det samme skjer på Fellesverket til Røde kors. Der møtes ungdom til mat, sosialt fellesskap og ulike aktiviteter. Mange får nye venner, og ulike mennesker blir mer integrert i samfunnet på en naturlig og flott måte. De fikk nettopp nyheten om at byrådet ønsker å øke støtten til 1,1 millioner, slik at de kan fortsette det viktige arbeidet sitt.

Vi kan kanskje ikke fjerne alvorlige psykiske symptomplager på et blunk, men vi kan fjerne skammen som i mange tilfeller er en tilleggsbelastning. Her kan du som student spille en rolle. Hvordan er reaksjonen din når den du havner ved siden av i forelesningen kommer litt sent, og vedkommende forteller at det er fordi han eller hun har vært hos psykolog? Lager du som student trygge rom, der studiekamerater med trygghet kan fortelle om hvordan de egentlig har det?

Så lenge studentene bor i vår by, er de våre innbyggere, og vi som kommunepolitikere har ansvar for dem også. Som student skal du vite at helsesøstrene på Engen i sentrum er tilgjengelig for deg. Sammen Råd og Karriere er dessuten tilgjengelig dersom du ønsker en samtale. Jeg vil også råde deg til å få deg fastlege i Bergen, slik at det blir enda enklere å hjelpe deg når du skulle trenge det.

Vi politikere har oppskriften på mye av løsningen. Likevel blir den i altfor liten grad benyttet. Oppskriften handler om å gi riktig hjelp til riktig tid. Derfor har byrådet i Bergen snudd helt om på våre helsetjenester. Vi har styrket skolehelse og helsestasjonstjenesten med rundt 30 årsverk og åpner fire helt nye lavterskel ressurssentre i høst. Målet er å snu utviklingen som SHOT-undersøkelsen er et deprimerende eksempel på.