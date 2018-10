Jeg har en del ganger blitt oppmerksom på at når det holdes rettsmøter i Gulating lagmannsrett, er det fritt innsyn til rettssalen. Alle involverte parter er godt synlig og lett gjenkjennelige.

En gang jeg hastet forbi, sto en mann på min alder i vitneboksen. Han var kledd i dress med hvit kortermet skjorte og vest. Rettens medlemmer satt i svarte kapper med ryggen mot meg. Jeg møtte blikket til han som forklarte seg. Han var tydelig stresset, rød i ansiktet og med engstelse i blikket.

Jeg slo blikket ned og fikk ubehagelige assosiasjoner til middelalderens gapestokk. Jeg ville ikke kjent denne mannen igjen på gaten. Likevel, det kan ikke være lett å stå der, uansett om man er tiltalt eller vitne, med byens befolkning som tilskuere. I en moderne offentlig gapestokk.

Åpenhet i samfunnet er jeg stor tilhenger av. Det er også viktig å ivareta enkeltmennesket. Å være i en rettssal er for mange svært overveldende og skremmende.

Kanskje Gulating lagmannsrett kan trekke for lamellene for dem som er i en sårbar situasjon og har behov for vern. Uansett hvem de er og hva de har gjort.