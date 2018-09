Jeg tror mange i byen vår med glede ville tatt turen til Brann Stadion hvis de kunne være med å støtte landslaget.

Nylig kunne vi lese i hovedstadspressen at det var tusenvis av tomme seter på Ullevaal stadion da det norske herrelandslaget i fotball skulle spille mot Kypros 6. september. Det norske landslaget har ikke akkurat imponert på mange år, men oppmøtet er likevel latterlig dårlig, og det er ikke heller første gangen.

Nå kan jeg forstå at det ikke alltid er lett å tiltrekke seg publikum i Oslo. Tilbudet er enormt og variert, så kanskje folk i hovedstaden og omegn er blitt litt bortskjemte.

En ting jeg reagerer på, er at man fremstiller Ullevaal som en hjemmearena. Et landslag skal ikke ha en hjemmearena noe spesielt sted, men være et lag for hele landet, ikke bare et hovedstadslag. Hvorfor kan ikke landslaget spille i Bergen, Stavanger, Tromsø?

Jeg tror mange i byen vår med glede ville tatt turen til Brann Stadion hvis de kunne være med å støtte landslaget.

En av unnskyldningene for lavt publikumstall har vært at billettprisene er for høye. Dette er en unnskyldning jeg ikke kjøper. Saken er enkelt og greit at folk i Oslo er blitt for bortskjemte og mette. Det er derfor på tide med en endring.

Norges Fotballforbund får begynne å leve opp til navnet sitt og være et fotballforbund for hele folket, ikke bare det sentrale Østlandet.